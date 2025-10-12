En vivo
Noticias Caracol
POLÍTICA / Gobierno nacional anuncia que atenderá "crisis humanitaria" de 40 colombianos detenidos en Venezuela

Gobierno nacional anuncia que atenderá "crisis humanitaria" de 40 colombianos detenidos en Venezuela

Según la Cancillería, se definió que el próximo jueves, 16 de octubre, las autoridades compartirán un "borrador de misión humanitaria para establecer canales de difusión y alcance en Venezuela".

Por: EFE
Actualizado: 12 de oct, 2025
Familiares de colombianos detenidos en Venezuela.
Familiares de colombianos detenidos en Venezuela.
