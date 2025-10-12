Gobierno nacional anuncia que atenderá "crisis humanitaria" de 40 colombianos detenidos en Venezuela

El Gobierno nacional empezó este domingo gestiones para atender la "crisis humanitaria" de al menos 40 ciudadanos colombianos que permanecen privados de la libertad en territorio venezolano, informó la Cancillería en un comunicado. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, se reunió en el municipio fronterizo de Villa del Rosario, en el departamento del Norte de Santander, con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades locales y familiares de los detenidos, quienes alertaron sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de sus allegados.

En el encuentro, celebrado en el Centro Nacional de Atención a Frontera (Cenaf), se acordó que la Cancillería volverá a plantearle al presidente, Gustavo Petro, y a la canciller, Rosa Villavicencio, la necesidad "inaplazable" de reunirse con los familiares de los connacionales retenidos en Venezuela. Asimismo, se definió que el próximo jueves, 16 de octubre, compartirán un "borrador de misión humanitaria para establecer canales de difusión y alcance en Venezuela".

El documento en que se reflejaron esos compromisos fue firmado por el viceministro Jaramillo, el personero de Villa del Rosario, Óscar Eduardo Cabrales, y varios de los familiares presentes.



Familiares pidieron su liberación

Este anuncio se conoce luego de que este sábado un grupo de familiares de los detenidos se manifestó en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta Cúcuta con San Antonio del Táchira, para exigir su liberación y denunciar las condiciones de reclusión en las que se encuentran, pues aseguraron que no han tenido acceso a procesos judiciales regulares ni comunicación con sus familias.



Convocados bajo el lema "¡Libérenlos!", madres, padres, esposas e hijos se reunieron en la mitad del paso fronterizo con pancartas, fotografías y banderas de Colombia para exigir la libertad de al menos 40 connacionales que, según denuncian, fueron detenidos de forma arbitraria por las autoridades venezolanas. "Mi hijo, Edwin Iván Colmenares, es abogado y fue detenido hace casi un año cuando se dirigía desde Arauca hacia Cúcuta" por la zona de frontera, relató a EFE Dolly García, una de las manifestantes. La mujer, que sostenía una foto de su hijo, agregó que "en una alcabala (puesto de control de carretera) lo acusaron de ser espía y no hemos vuelto a verlo".

El acto se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, en el que las familias piden acompañamiento de las autoridades colombianas y de organismos internacionales de derechos humanos.



Listado de los familiares detenidos en Venezuela

Álvaro Javier Ojeda Meléndez

Álvaro Ossa Santa

Arlei Danilo Espitia

Brayan Sair Navarro Cáceres

Carlos Alberto Cañas Carreño

Danner Barajas Luque

David Josué Misse Durán

Edwin Iván Colmenares

Edwin Stiven Rosero Castillo

Javier Giraldo García

Jhonny Johan Villan Virgüez

José Luis de la Asunción Aragón

Juan Pretel Pedroza

Kevin José Saavedra Basallo

Luis Eduardo Quinchía Daza

Manuel Alejandro Tique Chávez

Martin Emilio Rincón Quitián

Nelly Zuleima Sánchez Torres

Óscar Alexander Viera Zárate

Pantaleón de la Asunción Aragón

Royman Santa Burgos

Segundo Manuel Cortés Preciado

Wilson Javier Vargas Jiménez



