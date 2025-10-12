En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PUENTE ARANDA
ACUERDO DE PAZ GAZA
VENEZUELA
VÍA AL LLANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / CAPÍTULOS  / Les duplicaron la placa de sus vehículos y ahora enfrentan millonarias multas que no son suyas

Les duplicaron la placa de sus vehículos y ahora enfrentan millonarias multas que no son suyas

Séptimo Día conoció los casos de varios colombianos que enfrentan millonarias multas por infracciones que nunca cometieron, debido a placas duplicadas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
MI PLACA MI PROBLEMA

Publicidad

Publicidad

Publicidad