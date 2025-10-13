En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Dos activistas venezolanos heridos tras sufrir ataque sicarial en el barrio Cedritos, en Bogotá

Dos activistas venezolanos heridos tras sufrir ataque sicarial en el barrio Cedritos, en Bogotá

Se trata de Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, y Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político. Ambos fueron trasladados a una clínica.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 13 de oct, 2025
Activistas venezolanos heridos tras sufrir ataque sicarial.
Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche Arteaga.
Redes sociales

