Dos activistas venezolanos heridos tras sufrir ataque sicarial en el barrio Cedritos, en Bogotá

Dos ciudadanos venezolanos resultaron heridos de bala este lunes en un ataque armado en el barrio de Cedritos, en Bogotá. Uno de ellos es Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, según denunció la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con información de la Policía Nacional, se trató de un "ataque sicarial" en el que también resultó herido Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político venezolano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ambos fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía, informó la Policía.

La Defensoría del Pueblo indicó que Velásquez había acudido a la entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, luego de huir de Venezuela por "persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos". "El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos", señaló la institución en un comunicado publicado en X.



El organismo instó a la Fiscalía a adelantar una investigación "pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas", al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.

Publicidad

Fuentes policiales señalaron que ambos ciudadanos venezolanos residen en el país desde septiembre de 2024, tras salir de su país por persecución política.



María Corina Machado se pronuncia sobre el ataque sicarial

En su cuenta de X, la líder opositora María Corina Machado, quien fue reconocida el viernes con el premio Nobel de la Paz, rechazó este atentado en contra de los dos activistas venezolanos. "Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región", escribió Machado, quien le hizo un llamado a las autoridades colombianas y al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que se adelante "una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia".



"Más importante aún, pedimos se garantice la protección para ellos y para los venezolanos exilados en Colombia", agregó la líder de la oposición venezolana.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE