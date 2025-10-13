En vivo
BOGOTÁ / Condenan a mujer que drogaba a hombres con medicina para animales y así robarlos

Condenan a mujer que drogaba a hombres con medicina para animales y así robarlos

Melisa Porras Domínguez le ofrecía a sus víctimas bebidas adulteradas con fármacos veterinarios. Después, se apoderaba de dinero en efectivo, joyas, celulares, tarjetas bancarias y hasta vehículos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de oct, 2025
Noticias Caracol - Fiscalía

