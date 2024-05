Mindefensa a disidencias: “No puede pactarse un cese sin desmantelar economías ilícitas”

En medio de los atentados que han azotado varias zonas de Colombia y que han sido atribuidos a las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció este jueves, 23 de mayo de 2024, y cerró las puertas a un cese al fuego mientras ese grupo armado ilegal mantenga activos sus negocios ilícitos.

"No puede pactarse un nuevo cese con esta organización, inclusive cualquier conversación con esta organización en el suroccidente del país no puede adelantarse si no es sobre la base del desmantelamiento de sus economías ilícitas", dijo el ministro de Defensa.

Presidente Gustavo Petro en el Cauca por ataques de disidencias de las FARC

El anuncio fue hecho en Popayán, luego de un consejo de seguridad, presidido por el presidente Gustavo Petro, quien le dio la instrucción al funcionario para que comunicara la decisión al país.

Por ahora, las conversaciones con el bloque de Marcos Calarcá continúan, pero el Gobierno cierra la puerta para un diálogo con las disidencias de Iván Mordisco.

El presidente Petro estuvo este jueves en el Cauca; allí evaluó, junto con otros funcionarios del Gobierno nacional y de las Fuerzas Militares, la situación de seguridad ante la arremetida terrorista de las disidencias, por lo que tomaron medidas frente a la ola de violencia en la zona.



El mandatario visitó Morales, la población atacada este lunes por el grupo armado, en donde murieron dos policías y dos civiles y condecoró a los uniformados que resistieron el ataque.

