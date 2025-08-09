Trágica historia de joven asesinada en Piedecuesta defendiendo a su hermano tras hurto de una gorra

Las autoridades de Piedecuesta, Santander, enviaron a la cárcel a Diego Armando García, de 28 años, como el señalado responsable de quitarle la vida a la joven Sharit Lorena Pabón, de 20 años, quien murió luego de, al parecer, intervenir en una riña que el supuesto asesino tenía con el hermano de la víctima por el hurto de una gorra. Los hechos ocurrieron en el sector Villa Josefina.

García fue presentado ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Bucaramanga con función de control de garantías, donde la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio agravado. Además, el señalado habría recibido amenazas de muerte por parte de otros reclusos en la Estación de Policía de Piedecuesta, por lo que fue se habrían ordenado acciones urgentes para garantizar su seguridad.

La joven de 20 años, de acuerdo con las primeras versiones, intentó defender a su hermano en medio de una pelea por un robo del que había sido víctima. Según la familia de la joven asesinada, su hermano llegó a la casa cuando un sujeto lo interceptó y le quitó su gorra. El joven les contó lo sucedido a su mamá y su hermana y ella salió para reclamarle al ladrón.



¿Cómo murió Sharit Lorena Pabón en Piedecuesta?

Cuando Sharit ubicó al señalado criminal, Diego Armando García, comenzó una fuerte discusión. Al parecer, este hombre subió hasta el cuarto piso de una vivienda y luego salió armado con un cuchillo. En ese momento, el supuesto asesino iba a atacar al hermano de la joven, quien se interpuso entre los dos y recibió una puñalada letal en el pecho.

Luego del crimen, Diego Armando García intentó escapar del lugar, pero vecinos de la comunidad lo atraparon y le habría propinado una golpiza. Al momento de su captura, García presentaba lesiones en la cabeza, por lo que fue llevado a un centro asistencial del municipio de Piedecuesta, Santander.

Aunque Sharit también alcanzó a ser llevada a un centro médico para recibir atención, minutos después de ingresar al hospital perdió la vida. Familiares y alegados exigen a las autoridades que se haga justicia en este caso y que el señalado crimina, de ser hallado culpable, pague por lo sucedido.

El supuesto asesino presenta un amplio prontuario criminal, pues ha estado relacionado con dos casos de lesiones personales, en los años 2015 y 2016, un proceso por homicidio en 2016 y otro por violencia contra servidor público en 2023.

