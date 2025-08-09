Vecina de Silvana Torres narra cómo fueron las últimas horas de la menor asesinada con vida

El pasado sábado 26 de julio de 2025, Manizales se vio conmocionada por una tragedia sin precedentes. En el barrio San Sebastián, un conjunto residencial fue escenario del brutal crimen cometido presuntamente por Silvana Torres, una joven de 19 años, en contra de su hija Antonella López, de 2 años y 11 meses. Según las investigaciones, la mujer agredió a su pequeña con un arma blanca, causándole una herida mortal en el cuello. La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Caldas, donde falleció poco después.

En el lugar de los hechos, equipos de auxilio encontraron además a Silvana con una lesión autoinfligida en el cuello, mientras que dentro del apartamento se hallaron un cuchillo, cartas manuscritas y un celular, que podrían aportar claridad al estado mental de la acusada. Testimonios de vecinos registraron escenas de caos: algunos intentaron lincharla antes de que la Policía interviniera.



¿Cuántos años de cárcel podría pagar Silvana Torres?

La Fiscalía General de la Nación formuló cargos en contra de Silvana por homicidio agravado, delito que podría acarrear penas entre 33 y 50 años de prisión. Durante las audiencias preliminares, la joven no aceptó los cargos y su defensa ya ha señalado la opción de una defensa basada en la inimputabilidad, alegando que Silvana no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales al momento del crimen.

Magola Valencia, amiga de la mamá de Silvana Torres y vecina de la señalada agresora, habló en el video podcasts Más allá del silencio sobre el último día que se vio a Antonella con vida.

En cuando a cómo conoció a Silvana Torres, Magola indicó que “ellas (Silvana y su mamá) llegaron cuando Silvana tenía de 12 a 13 años. Era una niña estudiosa, una niña ejemplar, era excelente estudiante, era una niña echada para adelante. Ella vino con la mamá, vino a vivir ahí donde la hermana María Eugenia Torres. Vinieron a vivir ahí, vivieron una situación muy apretada porque hay apartamentos pequeños. Entonces, para uno tener otra familia ahí siempre era un poco costoso por una parte y lo otro incómodo porque ya uno no tenía pues a donde a dónde acostarlas”.



"Cuando llegué, la gente gritaba 'mátenla'"

El sábado 26 de julio, indicó Magola, “yo había salido por la mañana con mi hija a comprar unas telas que necesitaba para una costura, cuando la hermana de Silvana, María Eugenia, me llamó y me dijo que si yo estaba acá en el apartamento para ella subir. Entonces, yo le dije que yo estaba en el centro, pero que apenas viniera yo le daba señales de humo, que yo entraba y le avisaba y me dijo que ‘bueno’, cuando una vecina me llamó y me dijo lo que estaba pasando acá, que había policías, que había mucha cosa, que estaba muy raro y que era en este bloque”.

Agregó que, en ese momento, “yo llamé a mi nieta que ella había quedado aquí en la casa y no me contestó. Llamé la otra hija que vive en la parte de abajo, en el segundo piso y tampoco me contestó. Entonces, yo me preocupé mucho y lo que hicimos fue coger taxi y nos vinimos. Cuando llegamos nosotros acá, yo veía gritos y todo, mucha gente gritando que ‘maten esa yo no sé cuántas, que se muera, que se muera’”.

Magola, al ver el alboroto que había, dijo “bendito sea Dios, gente tan ignorante. ¿Por qué hacen eso si todas las que están ahí son mamás y tienen hijos? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no miran a ver primero y se examina? Nosotros no somos Dios ni somos jueces para desearle la muerte a nadie”.



A Silvana Torres "le tocó hacerse la dormida"

Cuando llegaron las autoridades y sacaron a Silvana del lugar, según Magola, “a ella le tocó hacerse la dormida, la que iba inconsciente, porque a ella la estaban atacando mucho, le estaban tirando con palo, con piedras. Por encima de la Policía le tiraban a ella. Entonces, ya la Policía la favoreció mucho, la sacaron de acá, y ya la subieron a ella”.

En cuando a la menor de edad asesinada, Magola dijo que ella fue la que primero sacaron de la vivienda: “La niña iba como una muñeca con los piecitos así como que fuera una muñeca de trapo y también la subieron a la ambulancia y se la llevaron para el hospital universitario”.

Finalmente, Magola narró que la mañana en la que ocurrió el trágico hecho “Silvana se levantó, bañó la niña, le dio tetero, la organizó hermosa, porque la niña estaba, mejor dicho, impecable, bañadita y todo. La mamá salió para donde la hija, para donde María Eugenia, al frente, dos metros, ahí. Y ella al salir dejó la puerta abierta de su casa y se entró para donde la hija a mirar la hija que le habían hecho una cirugía en de una muela. Y mientras ella entró allá, Silvana cerró la puerta. Cuando cerró la puerta, Silvana llegó a la a la cocina. iba bien, es que ya iba bien y que cuando menos pensó algo le pasó porque le dio por coger el cuchillo y echar derecho para donde la niña. Cuando oyeron los gritos de la niña fue donde la mamá salió ligero que ‘¡ay!, mató la niña, mató la niña’”.

