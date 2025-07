Paro de arroceros: Minagricultura pide que se levanten bloqueos de vías; gremio dice que no lo hará

Los arroceros de Colombia completan quinto días en paro, bloqueando importantes carreteras del país y ocasionando alerta en departamentos. De hecho, los mandatarios locales ven con preocupación las afectaciones en la movilidad que impiden el normal desarrollo de las operaciones en otros sectores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque este jueves se instaló una mesa de diálogos entre los arroceros y el Gobierno, el gremio decidió levantarse de la misma. A propósito, el Ministerio de Agricultura señaló que lamentan que la serie de acciones que encuentran realizando “no haya sido efectivamente correspondida por los sectores que, a través de las vías de hecho, se niegan a iniciar un diálogo constructivo sobre las medidas adoptadas por el Gobierno nacional”.

En un comunicado, la cartera de agricultura señaló que el Gobierno Nacional extiende su disposición de diálogo, se mantiene en la mesa y ratifica su voluntad de

concretar medidas estructurales que permitan solucionar la crisis de los precios del arroz.

Publicidad

Una de las razones por las cuales los arroceros se levantaron de la mesa fue por la ausencia de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, a la reunión. La jefe de esa cartera dijo en Noticias Caracol que al encuentro llegaron otros funcionarios de alto nivel. “La presencia de la ministra de Agricultura estaba asegurada siempre que pudiéramos tener muestras de buena voluntad y abriéramos las carreteras del país. Tuvimos un incidente con una persona enferma en el Tolima que desafortunadamente falleció y nosotros necesitamos garantizar la movilidad”, dijo.

La ministra Carvajalino señaló que están dispuestos a mantener el diálogo sobre todos los puntos que manifiestan los arroceros, como el precio o el comercio exterior, pero pide muestran desde el gremio para que no se afecte la movilidad y a otros sectores.

Publicidad

“Necesitamos muestras de buena voluntad de las dos partes (…). Estoy en toda la voluntad de atender”, dijo la funcionaria, que admitió que la situación con los precios del arroz es crítica.



¿Qué dicen los arroceros?

En tanto, también en diálogo con Noticias Caracol, Óscar Gutiérrez, representante de Dignidad Agropecuaria, dijo que la reunión del jueves no tuvo como objetivo la negociación del pliego de peticiones sino un análisis de lo que venía ocurriendo, situación que vio con inconveniencia, pues desde hace semas han expuesto lo mismo.

De hecho, una de las peticiones puntuales para la mesa fue que estuviera la ministra Carvajalino. “Nos dijeron que la ministra no vendría a la mesa si no levantábamos prácticamente el paro", pero "sin tener ningún acuerdo, sin tener nada. Es obvio que no podemos hacer eso”.

Gutiérrez señaló que los arroceros piensan que para alcanzar la solución que necesitan es difícil que el Gobierno les cumpla si levantan los bloqueos. “Hicimos un acuerdo con el Gobierno en marzo en varios sitios del país y esta es la hora cuando de los 22.000 millones de pesos que se les daría a los productores de arroz no les han dado un peso. La desconfianza es mucha”, explicó.

El dirigente gremial manifestó que el inconformismo de los arroceros sigue creciendo y hay más puntos de bloqueos en el país. “Si el Gobierno Nacional insiste que no se sienta a negociar seriamente el pliego de peticiones, los arroceros no se van a levantar”, añadió.



¿Qué vías de Colombia están bloqueadas por los arroceros?

Tolima : Saldaña vía que comunica al Espinal y Neiva, Gualanday, intersección vial Chicoral–Bogotá–Ibagué.

: Saldaña vía que comunica al Espinal y Neiva, Gualanday, intersección vial Chicoral–Bogotá–Ibagué. Huila : Campoalegre, Tesalia, Entrada Neiva Bogotá (peaje), Pablo nuevo límites del Tolima y Huila.

: Campoalegre, Tesalia, Entrada Neiva Bogotá (peaje), Pablo nuevo límites del Tolima y Huila. Córdoba : Sector Doctrina y las Garitas (Lórica), Tierra Alta

: Sector Doctrina y las Garitas (Lórica), Tierra Alta Meta : Llano Lindo y vía antigua al llano

: Llano Lindo y vía antigua al llano Casanare : Aguazul

: Aguazul Sucre : Sector de la Mojana

: Sector de la Mojana Cesar : La Jagua de Ibirico, San Alberto, Aguachica

: La Jagua de Ibirico, San Alberto, Aguachica Santander : Sabana de torres en la troncal del Magdalena Medio

: Sabana de torres en la troncal del Magdalena Medio Norte de Santander: Pedregal

Publicidad

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

NOTICIAS CARACOL