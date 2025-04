Mindefensa se pronunció tras recientes atentados y confirmó que alias Iván Mordisco "no está muerto"

Tras una Semana Santa en la que se presentaron tres explosiones en diferentes puntos de Colombia que dejaron tres víctimas mortales y otras decenas de heridos,el ministro de Defensa, Pedro Sánchez , habló con Noticias Caracol y dio detalles sobre lo ocurrido. Según él, actualmente ya se están adelantando labores investigativas para dar con los autores intelectuales de estos hechos.

El más reciente ocurrió en un CAI de Jamundí el pasado sábado 19 de abril. El hecho, aunque no dejó víctimas mortales ni heridos, causó graves afectaciones a la infraestructura de la estación policial. Con la misma suerte no corrieron dos hermanos que murieron el pasado Jueves Santo tras la explosión de una moto bomba en el municipio de La Plata, Huila , ni una mujer que perdió la vida tras la explosión en contra de una estación policial en Santander de Quilichao.

"Estamos trabajando. Lo que sabemos es que el autor intelectual muy seguramente vendría de alias El Viejo o alias Carla, que son los cabecillas principales de una estructura que se llama Hernando González Acosta", dijo el ministro Sánchez sobre estos recientes ataques que atemorizaron a la población en una de las semanas religiosas más importantes de Colombia.

Según lo dio a conocer el ministro, estos atentados terroristas en plenas fechas santas tenían el exclusivo objetivo intimidar a los habitantes de la ciudad, atemorizarlos. "Buscan, en plena Semana Santa, mostrar algún poder, alguna intimidación. Y un atentado terrorista es la afectación de uno para el terror de muchos ", dijo el entrevistado por Noticias Caracol.

Y es que la situación podría ser peor, puesto que Sánchez expuso que en lo corrido de este año se han neutralizado cerca de 49 ataques terroristas que pudieron haber causado consecuencias similares a las presentadas actualmente. De la misma manera, sostiene Sánchez, durante 2025 también se han neutralizado 1.250 integrantes de estos grupos armados.



Atentados con explosivos en Colombia: ¿de cuánto es la recompensa por dar información de los responsables?

El ministro también dijo que, desde las diferentes entidades estatales que investigan el caso, se están ofreciendo hasta 300 millones de pesos de recompensa para las personas que tengan información sobre los responsables de estos hechos. En los últimos días, incluso, se dio a conocer la imagen de uno de los motociclistas que conducía el vehículo explosivo, poco tiempo antes de la detonación en La Plata.

Y es que, aunque los heridos por estos hechos se cuentan por decenas, el ministro también fue crítico con la poca indignación y falta de empatía por parte de los colombianos y algunas entidades con respecto a estos hechos. Sánchez reiteró que quienes deseen suministrar información sobre los delincuentes que perpetraron estos hechos pueden comunicarse a las líneas 147 o 165.

Hermanos fueron víctimas del atentado en La Plata. Noticias Caracol

¿Alias Iván Mordisco está vivo? Esto dice el ministro de Defensa

En medio de la crítica situación que se vive con las disidencias de las Farc, más aún cuando la Presidencia de la República ordenó suspender todos los operativos militares en contra de los frentes de este grupo ilegal al mando de alias Calarcá, también ha vuelto a salir a flote el tema de alias Iván Mordisco, uno de los cabecillas de esta agrupación armada. Según le contó Sánchez a este medio, no se tiene conocimiento sobre la muerte de este sujeto.

De "Iván Mordisco, según la información de inteligencia, (se sabe) es que no está muerto y que nuestras acciones ofensivas se mantienen al respecto. hasta que no tengamos la confirmación del estado de él o hasta que no tengamos su neutralización, lo que incluye que se desmovilice, que se capture o que muera en una operación militar pues no podría dar ninguna confirmación al respecto", dijo la cabeza de cartera.