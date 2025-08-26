Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CÉSAR MANRIQUE
VENEZUELA
MIKHAIL KRASNOV
VALERIA AFANADOR
JHON DURÁN
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
TRAMPAS EN FÚTBOL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ministerio de Defensa confirma que hay 34 militares secuestrados en el Guaviare

Ministerio de Defensa confirma que hay 34 militares secuestrados en el Guaviare

Personas vestidas de civil habrían secuestrados a los uniformados. Aunque dicen que los tienen retenidos, el ministro de Defensa sostuvo que fue una retención ilegal.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: agosto 26, 2025 11:51 a. m.
Comparta en:
Ministerio de Defensa confirma que hay 34 militares secuestrados en el Guaviare
Los secuestradores aseguran que los tienen retenidos y no secuestrados -
Archivo

En la mañana de este martes, 26 de agosto de 2025, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, informó que hay 34 militares secuestrados en el departamento del Guaviare.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El ministro, ante medios de comunicación, informó que el secuestro se dio en el municipio de El Retorno y obedeció a una acción ilegal de personas vestidas de civil que habrían secuestrado a los uniformados.

Últimas Noticias

  1. Mujer en Medellín fue asesinada en su lugar de trabajo y el exesposo es el señalado feminicida
    Luz Viviana Hernández, víctima de feminicidio -
    Redes sociales

    Mujer en Medellín fue asesinada en su lugar de trabajo y el exesposo es el señalado feminicida

  2. MUJER ASESINADA.jpg
    En la comunidad era conocida como doña Luzma, pues era un personaje emblemático del municipio. -
    Foto: archivo y Alcaldía de Sahagún

    Trágico crimen en Colombia: anciana de 70 años fue asesinada con machete en su propia casa

Rechazó, además, lo dicho por pobladores de la comunidad que señalaron que a los militares los tenían retenidos y no secuestrados. También dijeron que se trata de un corredor humanitario. Sin embargo, el alto funcionario condenó el hecho y aseguró que se trata de una retención ilegal.

“Respecto al secuestro de 34 militares en El Retorno, Guaviare, obedece a la acción ilegal de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares. No, no lo están reteniendo. Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro. Dicen que es un corredor humanitario. Aquí nosotros podemos y debemos defender nuestra integridad y tenemos toda la capacidad para hacerlo y para defender a los demás colombianos y no necesitamos ese corredor”, manifestó el ministro.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ejército Nacional

Secuestros