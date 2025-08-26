Ministerio de Defensa confirma que hay 34 militares secuestrados en el Guaviare

En la mañana de este martes, 26 de agosto de 2025, el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, informó que hay 34 militares secuestrados en el departamento del Guaviare.

El ministro, ante medios de comunicación, informó que el secuestro se dio en el municipio de El Retorno y obedeció a una acción ilegal de personas vestidas de civil que habrían secuestrado a los uniformados.

Rechazó, además, lo dicho por pobladores de la comunidad que señalaron que a los militares los tenían retenidos y no secuestrados. También dijeron que se trata de un corredor humanitario. Sin embargo, el alto funcionario condenó el hecho y aseguró que se trata de una retención ilegal.



“Respecto al secuestro de 34 militares en El Retorno, Guaviare, obedece a la acción ilegal de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares. No, no lo están reteniendo. Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro. Dicen que es un corredor humanitario. Aquí nosotros podemos y debemos defender nuestra integridad y tenemos toda la capacidad para hacerlo y para defender a los demás colombianos y no necesitamos ese corredor”, manifestó el ministro.