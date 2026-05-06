Misteriosa sustancia habría intoxicado a 18 niños en un colegio de La Guajira: esto se sabe

Las autoridades del municipio de Maicao, en La Guajira, mantienen bajo observación a 18 menores de edad de la Institución Educativa #10, sede José Domingo Boscán, tras un posible caso de intoxicación registrado dentro de una de las aulas del plantel.

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El hecho se presentó durante la jornada escolar del martes 5 de mayo, cuando docentes del grado de Transición identificaron que uno de los estudiantes tendría en su poder una sustancia ajena a los materiales utilizados normalmente en clase, lo que generó preocupación inmediata entre los directivos, quienes activaron los protocolos internos de seguridad.

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Investigan posible intoxicación de 18 niños en colegio de Maicao

Luego de la alerta, los menores fueron trasladados al Hospital San José de Maicao para recibir valoración médica preventiva. Allí, profesionales de la salud iniciaron pruebas clínicas y toxicológicas con el fin de determinar si existió algún tipo de exposición peligrosa y verificar el estado de salud de cada uno de los estudiantes.



La Alcaldía de Maicao confirmó que la atención se realizó de manera articulada entre las secretarías de Salud y Educación, además del acompañamiento de directivos de la institución educativa. Mientras avanzan las evaluaciones médicas, los menores permanecen en observación.



La secretaria de Salud municipal, Rita Fuentes Parody, indicó que la prioridad fue garantizar la seguridad de los estudiantes y actuar rápidamente para evitar posibles complicaciones de salud. Según explicó, una vez se conoció la situación, se coordinó el traslado de los niños y se inició el proceso de revisión médica correspondiente.

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"La Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, se hace presente a la urgencia del Hospital San José ante un posible caso de intoxicación con una sustancia que aún no ha sido identificada. Ya se establecieron los protocolos de seguridad donde los niños han recibido atención médica para establecer, por medio de pruebas clínicas y toxicológicas, si existe una gravedad en este caso".



¿Qué se sabe del estado de salud de los niños?

La situación generó preocupación entre padres de familia y habitantes del municipio, especialmente por tratarse de niños de primera infancia. Sin embargo, desde la administración municipal hicieron un llamado a la calma y aseguraron que el caso está siendo atendido bajo los protocolos establecidos para emergencias escolares y posibles intoxicaciones. Aunque inicialmente trascendió que el recipiente encontrado podría contener algún tipo de veneno, las autoridades aún no han confirmado esa versión.

"La institución educativa activó los protocolos al detectar que un menor portaba una sustancia que no corresponde a los materiales didácticos que suelen utilizar y inmediatamente se activan los protocolos y para prevenir posibles afectaciones en los menores fueron conducidos hasta el centro asistencial Hospital San José del municipio de Maicao. Damos un parte de tranquilidad a la sociedad maicaera. Los niños se encuentran en estado perfecto de salud, pero en observación", agregaron.

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La Secretaría de Educación también inició una revisión interna para esclarecer cómo ingresó la sustancia al colegio y bajo qué circunstancias terminó dentro del aula.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co