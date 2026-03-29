Muere Aura Lucía Mera, periodista, columnista y gestora cultural, en Cali

En las últimas horas se conoció el fallecimiento en la ciudad de Cali de Aura Lucía Mera, periodista, columnista y gestora cultural. La comunicadora murió a las 12:45 del mediodía.



La periodista tuvo una trayectoria de más de 60 años y comenzó su vida profesional en el diario El País de Cali en el año 1964. Además, Aura Lucía Mera estuvo vinculada al diario El Espectador como columnista.

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De acuerdo con el medio en donde empezó con su carrera como periodista, Mera inició escribiendo utilizando diferentes seudónimos, como de ‘Martina’, pero con el paso del tiempo consiguió consolidar su firma como columnista. En una de sus columnas, mencionó que cuando estaba embazada de mellizos, y viviendo en Bogotá, comenzó a revisar revistas europeas y decidió escoger algunos temas, acondicionarlos para no ser acusada de plagio y enviarlos al diario El País con diferentes seudónimos para dar la impresión de que hubo varias colaboradoras en sus escritos.

Además de las columnas que hizo en medios de comunicación, Aura Lucía Mera publicó libros como el de ‘Testimonio de una lucha contra el alcohol y la droga’, en el que habló sobre su experiencia personal con las adicciones, o ‘Pida Ayuda: Historias Reales de Alcohólicos y Drogadictos’.



Mensajes de despedida a Aura Lucía Mera

A través de redes sociales, algunos periodistas han expresado sus mensajes de despedida a la columnista Aura Lucía Mera.



Mabel Lara, expresentadora de Noticias Caracol, mencionó que “se va una gran mujer: sensible, solidaria y guardiana de la cultura caleña. Su legado queda entre nosotros. Paz en su tumba, Aura Lucía Mera”.



Por su parte, Vicky Perea, directora de El País, dijo que “hay partidas que le dejan a uno el corazón muy triste. La de Aura Lucía Mera es una de ellas. Mujer fuerte, directa, sin pelos en la lengua, vivió una vida intensa, amó a su familia por sobre todo y nos dejó un legado en cada una de sus columnas de opinión, en cada artículo que escribió, en cada abrazo que otorgó”.

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La periodista Vanessa de la Torre, expresentadora de Noticias Caracol, también se pronunció y manifestó: “Falleció en Cali Aura Lucía Mera, siempre genial. Abrazo a su bella familia y a mi Cali del alma que hoy lo siente”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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