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Accidente en la avenida Cali deja a motociclista muerto y genera afectación vial

Unidades de Criminalística hicieron presencia en el lugar e iniciaron con las labores de reconocimiento del cuerpo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Accidente en la avenida Cali deja a Motociclista muerto y genera afectación vial
Lugar del accidente -
Secretaría de Movilidad

En la tarde de este domingo, 29 de marzo de 2026, las autoridades en Bogotá reportaron la muerte de un motociclista en la avenida Cali con calle 22, sentido sur – norte. Este siniestro vial ha generado afectación sobre la vía en ambos carriles de este importante corredor de la capital de Colombia.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, este accidente de tránsito ocurrió en la localidad de Fontibón entre el conductor de una tractomula y el motociclista, quien terminó perdiendo la vida.

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Las autoridades tuvieron que hacer cierres viales sobre la avenida Cali y la avenida Centenario mientras se realizan las labores de levantamiento y reconocimiento del cuerpo sin vida.

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Cifra de muertos en accidentes de tránsito en Bogotá

En lo corrido del año 2026, en Bogotá se han reportado 45 personas muertas en accidentes de tránsito, una reducción del -8,16 % con respecto al año 2025, cuando en el mismo periodo se registraron 49 fallecidos.

A nivel nacional, durante el 2026 se han reportado 661 fallecimientos en siniestros viales, un aumento del 3,44 % con respecto al año 2025, cuando para el mismo periodo del año se reportaron 639 muertes.

Cifra de heridos en accidentes de tránsito en Bogotá

En cuanto a personas heridas en accidentes de tránsito, en lo corrido del año 2026 en Bogotá se han reportado 113 personas lesionadas en siniestros viales, lo que significa una reducción del -26,62 % con respecto al año 2025, cuando se registraron 154 personas heridas en accidentes.

En Colombia, en lo corrido del año 2026, se han reportado 870 personas lesionadas en siniestros viales, lo que significa una reducción del -8,71 % con respecto al año 2025, cuando se registraron 953 personas heridas en accidentes.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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