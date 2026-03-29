Atención conductores: cambios en el pico y placa de Medellín durante Semana Santa 2026

Durante la Semana Santa de 2026, los conductores en la capital antioqueña tendrán un respiro en materia de movilidad. La Alcaldía de Medellín confirmó la suspensión temporal de la medida de pico y placa, una decisión que busca facilitar los desplazamientos en una de las temporadas con mayor flujo vehicular del año.



La determinación, anunciada por la Secretaría de Movilidad de Medellín, aplicará entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril. A esto se suma que el jueves 2 y el viernes 3 de abril no habrá restricción debido a que son días festivos, lo que en la práctica deja sin pico y placa a la ciudad durante gran parte de la Semana Mayor.

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De acuerdo con las autoridades, la medida responde a la necesidad de mejorar la circulación en una semana en la que disminuyen las actividades laborales y académicas, pero aumentan los viajes hacia municipios cercanos y destinos turísticos.

La administración distrital explicó que esta suspensión permitirá una movilidad más fluida tanto para residentes como para visitantes, al tiempo que se mantiene el llamado a la responsabilidad en las vías. Aunque no habrá restricción, las autoridades insisten en que el cumplimiento de las normas de tránsito sigue siendo fundamental para prevenir accidentes y congestiones.



¿Cuándo vuelve el pico y placa?

El pico y placa en Medellín se retomará el lunes 6 de abril de 2026, sin periodo pedagógico y bajo las mismas condiciones que rigen durante el primer semestre del año.



El horario continuará siendo de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y la rotación de placas se mantendrá así:



Lunes: placas terminadas en 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la restricción aplica con base en el primer número de la placa.

Incluso cuando la medida esté activa, Medellín cuenta con corredores viales exentos de pico y placa, pensados para garantizar la conectividad regional y nacional. Entre ellos se encuentran:



La Avenida Regional

Las Palmas

La vía a Occidente

También están excluidos algunos tramos como las conexiones de la avenida 33 y la calle 10, así como los corregimientos. No obstante, las autoridades recuerdan que en municipios vecinos como Bello e Itagüí pueden aplicarse restricciones distintas en tramos compartidos, por lo que recomiendan a los conductores estar atentos a la señalización.

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Desde la Secretaría de Movilidad se reiteró que, aunque se levante el pico y placa durante estos días, no se debe bajar la guardia en materia de seguridad vial. Planear los recorridos, respetar los límites de velocidad y verificar el estado técnico del vehículo son acciones clave para evitar contratiempos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co