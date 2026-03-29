Video | Los momentos de terror que vivieron dos mujeres en Usaquén durante robo de su carro

No paran los casos de inseguridad en Bogotá y en esta oportunidad sucedió un hecho que quedó grabado por cámaras de seguridad y en el que se ve a un grupo de delincuentes robando con amenazas de muerte el vehículo de una mujer en la ciudad.



Los hechos sucedieron en la noche del 27 de marzo en el barrio La Calleja, localidad de Usaquén, sobre las 8:18 de la noche.

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En las imágenes de cámaras de seguridad se ve el momento cuando dos mujeres se encontraban hablando, una que conducía un carro blanco y otra que esta por fuera. En el instante cuando la mujer que estaba por fuera del vehículo se disponía a entrar, el grupo de criminales estacionó una camioneta gris al lado del carro blanco y se bajaron tres hombres, quienes estaban armados con armas de fuego.

Uno de los delincuentes sorprendió a una de las víctimas por la espalda y ella, cuando intentaba esquivarlo, fue encañonada con el arma de fuego. Después, la mujer que iba a entrar al carro se alejó, el delincuente aprovechó la oportunidad para abrir la puerta del copiloto e intimidó a la mujer que conducía.



Además del primer delincuente, dos sujetos más se acercaron a la víctima que conducía el carro y la amenazaron.



Finalmente, la dueña del vehículo se bajó, en medio de amenazas de muerte, y los delincuentes se llevaron su carro.

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"Los criminales se ríen": edil de Usaquén sobre robo de carro

Andrés Ardila Vega, edil de Usaquén, se pronunció a través de sus redes sociales y dijo que “es frustrante que los criminales estén riendo mientras Bogotá vive con miedo. Es una situación muy delicada. Al Distrito se le ha dicho de todas las formas posibles, pero su disposición a escuchar es lamentable. Dejar ‘enfriar’ el tema no puede ser la solución”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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