Así opera el avión Hércules de la FAC: “Es un avión hecho para todo tiempo y todo terreno”

En medio del dolor que dejó el reciente siniestro aéreo de una aeronave militar tipo Hércules en el sur del país, una de las preguntas que surgió con fuerza entre la opinión pública fue cómo funcionan este tipo de aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y qué características tiene el C-130 Hércules, una de las aeronaves más emblemáticas del transporte militar.



En entrevista con Sala de Prensa de Blu Radio, dirigida por Juan Roberto Vargas, el coronel (r) Johnny López Giraldo, expiloto de este tipo de aeronave, explicó en detalle el funcionamiento, las exigencias para operarlo y las capacidades que lo convierten en una pieza clave dentro de la operación militar en Colombia.



Un proceso exigente para volar un Hércules

De acuerdo con el oficial en retiro, pilotar un Hércules no es una tarea sencilla ni inmediata. Requiere una formación rigurosa y una amplia experiencia previa. “Para llegar a volar un Hércules hay que pasar unos cursos. Inicialmente es un curso de tierra que dura aproximadamente 2 meses”, explicó.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A esto se suma entrenamiento en simuladores y horas de vuelo supervisadas. “Posterior a eso se hace un chequeo; si se aprueba, se regresa a Colombia y se hacen unas misiones de vuelos operacionales con instructor”, añadió. Además, destacó un requisito clave: “En el caso mío, me exigían debía tener más de 2.000 horas de comandante y más de 4.000 horas totales”.

Esto implica que los pilotos deben haber pasado previamente por aeronaves de menor tamaño antes de asumir el control de un avión de estas dimensiones.



Un avión diseñado para condiciones extremas

El Hércules es reconocido por su capacidad de operar en entornos complejos. Según el coronel López, “un Hércules es un avión de plano alto, es decir que las alas están en la parte superior”, lo que responde a necesidades operativas específicas.



Esta configuración permite evitar que los motores absorban residuos del terreno. “Para evitar la ingesta de… materiales como piedras o tornillos que puedan afectar el funcionamiento del motor”, explicó. Esto resulta fundamental en un país como Colombia, donde muchas pistas no están completamente adecuadas.



De hecho, subrayó que “este es diseñado para aterrizar en pistas no preparadas, pistas destapadas”, lo que le permite operar en zonas apartadas o de difícil acceso, una característica clave en misiones militares y humanitarias.

Publicidad

Una de las mayores fortalezas del Hércules es su capacidad de carga. “Le cabe un helicóptero Huey, le cabe un helicóptero Black Hawk, le cabe una tanqueta, le cabe un carrotanque… le caben más de 100 hombres”, detalló el expiloto.

Esta versatilidad lo convierte en una herramienta estratégica para el transporte de tropas, equipos y ayuda humanitaria en diferentes regiones del país. En palabras del coronel, “la versatilidad de la aeronave es indescriptible”.

Publicidad

Más allá de su tamaño, el Hércules tiene fama dentro de la FAC por su resistencia. “El avión tiene más fama de ser un tractor, de ser una aeronave que soporta tormentas, soporta aterrizar en terrenos difíciles”, afirmó López.

Incluso recordó un episodio que evidencia su robustez: “Hace algunos años… explotó una granada al interior… y el avión siguió volando y no se hizo ningún hueco durante el vuelo”. Por lo que recalcó que se trata de una aeronave confiable en escenarios complejos. "Es un avión para todo tiempo y todo terreno", concluyó.



El mantenimiento, una pieza clave

Frente a cuestionamientos sobre la antigüedad de estas aeronaves, el coronel enfatizó la rigurosidad de los procesos técnicos. “En la Fuerza Aeroespacial Colombiana existe una cultura de que lo que está escrito en el manual es sagrado y la firma de un inspector que avala el vuelo de una aeronave va en contravía de la orden de un general”, aseguró.

Sobre la permanencia en operación de estas aeronaves, el coronel explicó que la principal razón es económica. “Pues sencillamente porque no tenemos los recursos para comprarnos un C-130J, que es la última versión del Hércules y que tiene un costo aproximado entre 100 y 120 millones de dólares”, afirmó.

En contraste, señaló que es posible adquirir un Hércules usado y someterlo a procesos de modernización por cerca de 3 millones de dólares, logrando condiciones óptimas de operación, similar a una remanufacturación completa de un vehículo.

Publicidad

En esa línea, detalló que estos aviones son sometidos a procesos técnicos profundos en el país. “A esos aviones se les quita todo el tema de aviónica (…) se desbarata totalmente al 100% en la base aérea de Madrid, Cundinamarca”, explicó, al precisar que allí, en el Comando Aéreo de Mantenimiento, trabajan técnicos con décadas de experiencia.

Según dijo, esta capacidad permite extender la vida útil de las aeronaves y mantenerlas en condiciones operativas, pese a su antigüedad.

Publicidad

Finalmente, el oficial retirado insistió en que, aunque el análisis técnico del accidente debe quedar en manos de las autoridades, el enfoque también debe estar en el componente humano. “La tarea de un piloto es dominar la máquina”, señaló, destacando que las decisiones en condiciones adversas son uno de los mayores desafíos.

En ese sentido, recordó que detrás de cada operación hay hombres y mujeres que asumen riesgos constantes. “Se juegan el pellejo todos los días”, afirmó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co