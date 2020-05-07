Noticias Caracol Municipio de Tocaima
Brutal asesinato de mujer en Tocaima, Cundinamarca: sicarios le dispararon frente a su casa
Patricia Bernate llegaba de hacer unas diligencias y a tan solo metros de su hogar un par de sicarios la abordaron y le quitaron la vida con arma de fuego.
En cámara quedó registrado el momento en que presunto proxeneta llora al ser capturado
En un operativo que se llevó a cabo en Tocaima, Cundinamarca, las autoridades lograron capturar a un presunto proxeneta que delinquía en un establecimiento del que rescataron a tres menores de edad.
Accidente en la vía Tocaima – Girardot dejó siete personas lesionadas: así quedaron los autos
Un accidente en la vía Tocaima – Girardot se presentó este domingo entre un auto marca Nissan y un Renault 4, al parecer por una invasión de carril. Siete personas resultaron lesionadas.
Tres ladronas habrían asesinado a sus tres cómplices tras millonario robo en una iglesia
En el hurto se llevaron dos cajas fuertes con un botín de $50 millones. Las mujeres fueron capturadas por autoridades, que revelaron detalles de lo ocurrido.
Tocaima y otros municipios de Cundinamarca tienen una súplica hace más de 20 años: “Queremos agua”
Dicen que tienen el servicio dos veces por mes y ni siquiera lo reciben un día completo. ¿Qué responden las empresas encargadas?