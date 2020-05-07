En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Municipio de Tocaima

Municipio de Tocaima

  • Brutal asesinato de mujer en Tocaima, Cundinamarca: sicarios le dispararon en la entrada de su casa
    Patricia Bernate, víctima de homicidio -
    Foto: Q'hubo
    COLOMBIA

    Brutal asesinato de mujer en Tocaima, Cundinamarca: sicarios le dispararon frente a su casa

    Patricia Bernate llegaba de hacer unas diligencias y a tan solo metros de su hogar un par de sicarios la abordaron y le quitaron la vida con arma de fuego.

  • En cámara quedó registrado el momento en que presunto proxeneta llora al ser capturado
    COLOMBIA

    En cámara quedó registrado el momento en que presunto proxeneta llora al ser capturado

    En un operativo que se llevó a cabo en Tocaima, Cundinamarca, las autoridades lograron capturar a un presunto proxeneta que delinquía en un establecimiento del que rescataron a tres menores de edad.

  • Accidente en la vía Tocaima - Girardot dejó siete heridos
    Dos carros, un Nissan y un Renault 4, chocaron en la vía Tocaima - Girardot, al parecer por la invasión de carril de uno de ellos.
    @Marovaan
    COLOMBIA

    Accidente en la vía Tocaima – Girardot dejó siete personas lesionadas: así quedaron los autos

    Un accidente en la vía Tocaima – Girardot se presentó este domingo entre un auto marca Nissan y un Renault 4, al parecer por una invasión de carril. Siete personas resultaron lesionadas.

  • Tres presuntas ladronas habrían asesinado a sus tres cómplices tras millonario robo en una iglesia
    COLOMBIA

    Tres ladronas habrían asesinado a sus tres cómplices tras millonario robo en una iglesia

    En el hurto se llevaron dos cajas fuertes con un botín de $50 millones. Las mujeres fueron capturadas por autoridades, que revelaron detalles de lo ocurrido.

  • cortes de agua en bogota
    Cortes de agua en Bogotá
    JOEL SAGET/AFP
    UNIDAD INVESTIGATIVA

    Tocaima y otros municipios de Cundinamarca tienen una súplica hace más de 20 años: “Queremos agua”

    Dicen que tienen el servicio dos veces por mes y ni siquiera lo reciben un día completo. ¿Qué responden las empresas encargadas?

Publicidad

Publicidad

Publicidad