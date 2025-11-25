En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Condena contra mujer en Bucaramanga por intentar matar a hombre que no le quiso dar una moneda

Condena contra mujer en Bucaramanga por intentar matar a hombre que no le quiso dar una moneda

Tras el ataque, el ciudadano alcanzó a ser llevado a un centro médico, donde le salvaron la vida. Yessica Barrera admitió el delito ante las autoridades.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de nov, 2025
Condena contra mujer en Bucaramanga que intentó matar a hombre que no le quiso dar una moneda
La condenaron por el crimen de homicidio agravado en grado de tentativa -
Archivo

