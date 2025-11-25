Condena contra mujer en Bucaramanga por intentar matar a hombre que no le quiso dar una moneda

La intolerancia puede llegar hasta límites inimaginables y la siguiente historia es prueba de ello, pues es la de una mujer en Bucaramanga, Santander, que le intentó quitar la vida a un hombre por no darle una moneda. En las últimas horas se conoció que un juez de conocimiento condenó a Yessica Katherine Barrera a 8 años y 3 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, informó la Fiscalía General de la Nación.



La decisión se produjo luego de que Barrera firmara un preacuerdo con el ente acusador, en el que admitió que el pasado 17 de mayo atacó con un arma cortopunzante a un hombre de 30 años en el barrio García Rovira, en Bucaramanga.

"La decisión judicial se adopta luego de que la ahora sentenciada suscribiera de manera libre, espontánea y con la asesoría de su abogado un preacuerdo en el que admite haber agredido con un arma cortopunzante al ciudadano", indicaron las autoridades.

Según las investigaciones, la agresión ocurrió porque la víctima se negó a darle una moneda a la mujer que lo intentó asesinar.



Gracias a la atención médica inmediata, el ciudadano atacado por esta persona logró sobrevivir. Yessica Barrera fue capturada en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional y puesta a disposición de la Fiscalía.



El juez de control de garantías ordenó que la condenada cumpla la pena en un centro carcelario.

La Fiscalía informó que el resultado de esta sentencia contra Barrera es producto de las pruebas recaudadas y del trabajo coordinado con las autoridades.



Cifra de homicidios en Bucaramanga 2025

De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, en lo corrido de año 2025 se han registrado 111 homicidios en la ciudad de Bucaramanga, lo cual indica que la tasa de homicidios en la capital de Santander es de 17,79 por cada 100.000 habitantes.

A nivel nacional, en lo corrido del año 2025 se han registrado 11.322 casos de muertes por homicidio. La tasa de homicidio en Colombia es de 21,32 por cada 100.000 habitantes.

