Mujer dio a luz dentro de un carro en pleno trancón de Medellín; ayuda de una policía fue crucial

Gabriela llegó al mundo en medio de uno de los habituales trancones de Medellín. Su madre, tal como lo relata la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se movilizaba en carro a la altura de la comuna La Candelaria del centro de Medellín cuando sintió la llegada de su apreciada hija. Las contracciones no la hicieron esperar el complejo tráfico de la capital antioqueña, por lo que su parto tuvo que hacerse de emergencia entre pitos de carro y caos vehicular.

Mientras esto ocurría, un grupo de profesionales de la Policía se encontraban haciendo las habituales labores de patrullaje, verificación y control en inmediaciones del Metro de Medellín; en eso, los gritos de ayuda de aquella mujer que estaba dando a luz en pleno trancón llegó a sus oídos. Una uniformada fue la encargada de ir hacia el vehículo y dar el apoyo oportuno para garantizar un óptimo parto, pues la distancia para llegar al centro médico aún era larga y el nacimiento no daba espera. El trabajo entre los padres de Gabriela, la policía que le asistió el parto y un patrullero que intentaba abrir el paso para transportar a la madre hacia un hospital, fue clave para este afortunado nacimiento.

"Fueron cuestión de 40 minutos más o menos en lo que estuve trabajando (en el parto) y se nos dañó la bocina", dijo la madre de la menor. "Por el desespero yo iba pitando y eso no se escuchaba porque delante de nosotros iba un carro de basura y nosotros le estábamos pitando, diciéndole que era una emergencia pero el carro no hacía caso", agregó el esposo de la madre, quien también se encontraba en aquellos angustiosos momentos.



Pese a las dificultades de espacio y comodidad de la madre, Gabriela, la recién nacida, con el apoyo de la policía, pudo llegar al mundo de manera satisfactoria y sin novedad. Tan pronto como nació y se pudo descongestionar levemente la vía, ambas fueron trasladadas hacia el centro de salud más cercano, en el cual les hicieron las respectivas revisiones médicas y pudieron constatar que ambas se encontraban en perfectas condiciones de salud.



"La Policía Nacional de Colombia, en cumplimiento de su misión permanente de proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, atendió una situación de emergencia en la comuna La Candelaria, en el centro de Medellín, donde una de nuestras mujeres policías brindó apoyo oportuno a otra mujer en trabajo de parto que quedó en medio de una congestión vehicular, asistiendo el nacimiento de Gabriela, una bebé que llegó al mundo gracias a la rápida reacción, la vocación de servicio y el compromiso de nuestros policías con la protección de la vida", dijo la Policía Metropolitana.

La madre de la pequeña gabriela es una ciudadana de 28 años, quien afortunadamente se encuentra en excelente estado de salud. "Este hecho representa mucho más que una acción de apoyo, simboliza el compromiso real y permanente de la institución con la protección de la vida, el cuidado de las mujeres y la construcción de entornos seguros, nuestro servicio trasciende la seguridad operacional, es también acompañamiento, solidaridad y presencia oportuna cuando más se necesita", enfatizó la autoridad.

Los familiares de Gabriela agradecieron la labor de las autoridades, pues, aseguran, fue clave para garantizar un parto tranquilo antes de llegar al centro asistencial. "Ya cuando vimos a la Policía, que ya vemos que prenden bocina y nos empiezan a ayudar, la tranquilidad que yo sentí fue mucha; yo creo que eso me sirvió a que la niña saliera más rápido. La policía se monta en el carro y ya ella observa que está la niña y empieza a darme como esas palabras de aliento de tranquila, ya vamos a llegar, ya estamos llegando, ya faltan cuadritas", recordó la madre.

