Habrá ley seca en Cali por jornada electoral del domingo 8 de marzo: así funcionará la medida

La Alcaldía de Cali informó a sus habitantes que por motivo de las elecciones legislativas y consultas del sábado 8 de marzo se implementará ley seca en todo el territorio distrital. Esta es una medida que pretende garantizar el orden público y el desarrollo normal de la jornada.

En la capital del Valle del Cauca estarán habilitadas las 5.443 mesas de votación distribuidas en 216 puestos (22 rurales y 194 urbanos), por lo que se estima que no se tendrán que realizar traslados de mesas en ningún punto.

Además, la Administración Distrital estará presente en el Puesto de Mando Unificado (PMU), el cual se ubicará en el Comando de la Policía Metropolitana de Cali. Desde allí se hará seguimiento permanente a la jornada electoral y se coordinará todo el dispositivo institucional y de seguridad en el territorio. Para evitar alteraciones, habrá Ley Seca iniciando en la noche del sábado y hasta el lunes.



¿Cómo funcionará la medida de Ley Seca en Cali?

Según detallaron desde la Alcaldía, se prohibirá el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo.



“Desde hace varias semanas venimos en un trabajo de articulación con las diferentes entidades que están involucradas en la planificación de la jornada electoral. Tendremos más de 5.000 mesas de votación en nuestra ciudad y estamos trabajando para que todas funcionen bien, tanto urbanas como rurales”, señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.



Otras medidas en Cali para el 8 de marzo

Adicional a la Ley Seca, también se prohibirá el transporte de escombros, carga pesada, elementos de construcción, cilindros de gas y la realización de mudanzas entre las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo y las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo.



También se indicó que los servidores públicos estarán en alistamiento de primer grado, especialmente los adscritos a las secretarías de Seguridad y Justicia, Movilidad, Gestión del Riesgo, Paz y Cultura Ciudadana, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Salud, UAESP, Emcali y la Oficina de Comunicaciones, así como los organismos de seguridad y socorro.

El domingo 8 de marzo agentes de tránsito también estarán por la ciudad, recorriendo calles aledañas a los puestos de votación para brindar acompañamiento a los votantes en caso de ser necesario o efectuar cierres viales en puntos clave. “Hemos dispuesto de 500 agentes que van a estar haciendo cierres preventivos, verificando estacionamiento y acompañando la movilidad de los votantes”, expresó Andrés Felipe Tabares, soporte operativo de la Secretaría de Movilidad.

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgo señaló que tiene preparado el plan de contingencia para activar el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo en caso de ser necesario. Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia, manifestó que “estas medidas se han adoptado para que las elecciones puedan cumplirse tranquilas, seguras y en completo orden”.

Finalmente, las autoridades locales invitaron a la ciudadanía caleña y habitantes de la ciudad a participar activamente de esta jornada electoral. Juan Carlos Dorado, registrador especial de Cali, expresó que “gracias a todo el apoyo institucional, especialmente a la Alcaldía de Cali, a través de sus dependencias, está garantizada la jornada electoral en todos los puestos, todo en su lugar. Los kits electorales serán despachados en la madrugada del domingo para que todos los caleños puedan ejercer su derecho a partir de las 8:00 a. m.”.

