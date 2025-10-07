En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mujer implicada en homicidio de Miguel Uribe fue cambiada de cárcel en Bogotá

Mujer implicada en homicidio de Miguel Uribe fue cambiada de cárcel en Bogotá

Katerine Martínez, quien habría sido clave en la logística del crimen contra el precandidato presidencial, estuvo presa en el búnker de la Fiscalía, pero las autoridades decidieron trasladarla.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 7 de oct, 2025
Mujer implicada en homicidio de Miguel Uribe, fue cambiada de cárcel en Bogotá
Katerine Andrea Martínez, implicada en crimen de Miguel Uribe
Archivo

