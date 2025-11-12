En vivo
Mujer se debate entre la vida y la muerte tras brutal golpiza en presencia de su pequeño hijo

Mujer se debate entre la vida y la muerte tras brutal golpiza en presencia de su pequeño hijo

El responsable del hecho sería la pareja sentimental de la víctima, quien fue llevada al hospital por él y les dijo a los médicos que había sufrido un accidente doméstico.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 12 de nov, 2025
