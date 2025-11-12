Mujer se debate entre la vida y la muerte tras brutal golpiza en presencia de su pequeño hijo

En Córdoba, la familia de una mujer de 40 años denunció que fue víctima de una golpiza por parte de un sujeto que sería su pareja sentimental. La mujer, identificada como Ana Milena Cogollo, se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Montería.



Vilma Miranda, hermana de Ana Milena, le contó a Noticias Caracol que su familiar “está grave. Tiene fractura en la médula espinal y le van a hacer una cirugía”.



Hijo de la víctima contó cómo le pegaron a su mamá

Además, reveló que fue el hijo de la víctima quien contó lo sucedido, relato que, se espera, sea tomado por las autoridades: “El niño con el que ellos viven contó todo; que él (el agresor) había sido quien le había pegado y que ella hubo un momento en el que se desmayó. Él le echó dos baldes de agua y ella no reaccionó”.

La familia de la víctima denunció que el señalado agresor llevó a la mujer a un hospital fingiendo un accidente doméstico y luego desapareció del lugar. “Él está desaparecido. Fuimos a buscar a dos policías y cuando entramos al hospital ya él se había escapado”.



Parte médico de mujer víctima de golpiza en Córdoba

Ana Milena Cogollo permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Medicina Integral de Montería, donde será sometida a una cirugía. “Ingresó en situación se choque neurogénico asociado a la lesión que consiste en un desplazamiento de las vértebras a nivel de la quinta y sexta cervical con un efecto de compresión en la médula espinal en situación de cuadriplejia y en malas condiciones generales”, explicó Yamil Elías Jaller, coordinador de una UCI de la Clínica CUMI.

El Departamento de Policía de Córdoba ya se encuentra al frente del caso y trabaja en la búsqueda del señalado agresor. “Ya se está buscando. Hemos tenido unas informaciones de que se encuentra en la parte norte del departamento. Ya con nuestras unidades de Policía y con la misma ciudadanía hemos comenzado a gestionar para poder tener localizado a este individuo”, indicó el coronel Elkin Corredor, comandante de Policía de Córdoba.



En lo corrido del año 2025, en Córdoba se han reportado más de 330 casos de violencia intrafamiliar.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

La violencia intrafamiliar es un delito contemplado en el artículo 229 del Código Penal colombiano. Incluye cualquier forma de maltrato físico, psicológico, sexual o económico dentro del núcleo familiar. Denunciar es el primer paso para proteger a la víctima y activar las medidas legales que garanticen su seguridad.

Garantizar la seguridad inmediata Si la víctima está en riesgo, lo más urgente es llamar a la Línea 155, especializada en violencia contra la mujer, o al 123 de la Policía. También se puede acudir a un centro médico para recibir atención y obtener un registro de las lesiones, que servirá como evidencia en el proceso.

Presentar la denuncia formal La denuncia puede hacerse verbal o por escrito en las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación o las Inspecciones de Policía. Es importante incluir datos del agresor, una descripción detallada de los hechos y pruebas como fotografías, exámenes médicos, audios o testimonios.

Solicitar medidas de protección Una vez radicada la denuncia, la autoridad debe emitir medidas en máximo cuatro horas. Estas pueden incluir la orden de alejamiento, la prohibición de acercarse al domicilio o trabajo de la víctima, e incluso la salida inmediata del agresor del hogar. Estas acciones buscan proteger a la víctima sin que tenga que abandonar su residencia.

Acompañamiento institucional y proceso penal La víctima tiene derecho a recibir apoyo psicológico y jurídico gratuito. Entidades como la Defensoría del Pueblo y el ICBF (si hay menores involucrados) brindan orientación. Posteriormente, la Fiscalía investigará el caso y, según la gravedad, el agresor puede enfrentar sanciones que van desde multas hasta prisión de 4 a 15 años.

Denunciar no solo protege a la víctima, sino que ayuda a romper el ciclo de violencia y garantizar sus derechos fundamentales.

