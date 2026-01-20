Mujer y sus tres hijos fueron hallados muertos en su casa en Tiquisio, Bolívar: esto se sabe

Una mujer y sus tres hijos, de 13, 10 y 6 años, fueron hallados sin vida este martes en su vivienda ubicada en el municipio de Tiquisio, en el sur del departamento de Bolívar. Según las autoridades locales, los vecinos del sector notaron que algo extraño estaba ocurriendo, pues la familia no respondió a distintos llamados en el transcurso de la mañana, por lo que decidieron entrar a la casa sobre el mediodía, evidenciando el hallazgo.

“Los vecinos comentan que, en vista de que era tarde, y que no se había levantado la familia, proceden a abrir la puerta y encuentran los cuerpos en la habitación. Lamentablemente todos estaban muertos", aseguró el alcalde de Tiquisio a Blu Radio. La mujer fue identificada como Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años.



Tras el hecho, el gobernador del departamento de Bolívar, Yamilito Arana, se pronunció en su cuenta de X y se solidarizó con la familia de los fallecidos: "Un equipo de la Secretaría de Salud de Bolívar estará en las próximas horas en el lugar para brindar asistencia psicoemocional a familiares de los fallecidos. Desde la Gobernación daremos todo el apoyo que se requiera en la investigación para esclarecer los hechos, que esperamos, sea pronto. Nos duele profundamente esta tragedia. Que sea nuestro Señor brindando consuelo y resignación a sus familiares".



¿Cuál es la principal hipótesis de la tragedia en Tiquisio?

El reporte preliminar de la Policía de Bolívar señaló que la primera hipótesis apunta a que la mujer y sus hijos se habrían intoxicado por inhalación de monóxido de carbono, tras usar una planta eléctrica durante la noche, cuando, al parecer, no había energía en el lugar. “Presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.



El alcalde del municipio, asimismo, dijo que otra hipótesis indica que habrían muerto tras ingerir algunos alimentos que se encontraban en su vivienda. "Por ahora, hay varias versiones. Se hablaba de inhalación de gases, también que habrían consumido un pudín que fue encontrado en la nevera, pero hasta el momento no sabemos”, aseguró.

No obstante, Medicina Legal aún no ha revelado un dictamen final de lo que ocurrió dentro de la vivienda. La cuerpos de familia fueron trasladados al municipio de Magangué, donde será el CTI de la Fiscalía General de la Nación el que investigue el hecho.

