Murió Bianca Gambino, una de las primeras presentadoras de reconocido noticiero local

El periodismo colombiano está de luto tras la muerte de la periodista Bianca Gambino, reconocida por ser una de las pioneras en la historia de Citytv, al ser una de las primeras presentadoras del informativo CityNoticias.



Según informó La Red, la periodista perdió la vida tras una valiente batalla de aproximadamente dos años contra un cáncer de colon, diagnóstico que había mantenido con la discreción.



¿Quién era Bianca Gambino?

Bianca Gambino fue una de las primeras presentadoras del noticiero CityNoticias, espacio con el que inició oficialmente Citytv el 19 de marzo de 1999.

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Este informativo marcó un hito en la televisión colombiana al introducir un lenguaje más cercano a la ciudadanía. En esa primera emisión estuvo acompañada por el periodista Guillermo Villamil.

Durante esa etapa inicial, Gambino se convirtió en una de las figuras visibles del canal y en uno de los rostros asociados a la transformación de la televisión local en la capital del país.



Además de su trabajo en ese medio, la periodista también hizo parte del equipo del noticiero CM&, donde continuó su carrera en la televisión nacional.



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A lo largo de su trayectoria, su labor fue reconocida dentro del gremio periodístico, incluyendo la obtención del Premio Simón Bolívar en el año 2000, como Mejor Presentadora, uno de los reconocimientos más importantes del periodismo en Colombia.

En 2024, con motivo de una conmemoración especial del canal, Gambino regresó al set de Citytv para recrear aquel primer momento en que salió al aire.

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De acuerdo con la información conocida, la periodista llevaba aproximadamente dos años enfrentando un diagnóstico de cáncer de colon. Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre la evolución de su enfermedad en los últimos meses.

Tras conocerse la noticia, periodistas, colegas y televidentes expresaron mensajes de condolencia, destacando su papel en la televisión informativa colombiana. Tras 27 años de esa primera emisión, hoy el país la despide reconociendo su legado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co