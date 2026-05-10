En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MURIÓ GERMÁN VARGAS LLERAS
MATEO PÉREZ
HANTAVIRUS
COLOMBIA DECIDE
SHAKIRA
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Murió Bianca Gambino, una de las primeras presentadoras de reconocido noticiero local

Murió Bianca Gambino, una de las primeras presentadoras de reconocido noticiero local

En los inicios de los años 2000, Bianca Gambino se consolidó como una de las figuras más reconocidas de las noticias. Falleció tras luchar contra el cáncer.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 10 de may, 2026
Comparta en:
Murió Bianca Gambino, una de las primeras presentadoras de reconocido noticiero local
Murió Bianca Gambino -
CityTv . Redes sociales

El periodismo colombiano está de luto tras la muerte de la periodista Bianca Gambino, reconocida por ser una de las pioneras en la historia de Citytv, al ser una de las primeras presentadoras del informativo CityNoticias.

Según informó La Red, la periodista perdió la vida tras una valiente batalla de aproximadamente dos años contra un cáncer de colon, diagnóstico que había mantenido con la discreción.

¿Quién era Bianca Gambino?

Bianca Gambino fue una de las primeras presentadoras del noticiero CityNoticias, espacio con el que inició oficialmente Citytv el 19 de marzo de 1999.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Este informativo marcó un hito en la televisión colombiana al introducir un lenguaje más cercano a la ciudadanía. En esa primera emisión estuvo acompañada por el periodista Guillermo Villamil.

Últimas Noticias

  1. Cancillería suspende trámite de pasaportes por falla técnica: será en estas oficinas
    Cancillería suspende trámite de pasaportes por falla técnica: será en estas oficinas -
    Colprensa
    COLOMBIA

    Fusagasugá tendrá jornada especial para sacar el pasaporte: fechas y proceso de inscripción

  2. ¿Quiénes eran los cuatro mineros que murieron tras explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca?
    ¿Quiénes eran los cuatro mineros? -
    Redes sociales
    COLOMBIA

    ¿Quiénes eran los cuatro mineros que murieron tras explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca?

Durante esa etapa inicial, Gambino se convirtió en una de las figuras visibles del canal y en uno de los rostros asociados a la transformación de la televisión local en la capital del país.

Además de su trabajo en ese medio, la periodista también hizo parte del equipo del noticiero CM&, donde continuó su carrera en la televisión nacional.

Publicidad

A lo largo de su trayectoria, su labor fue reconocida dentro del gremio periodístico, incluyendo la obtención del Premio Simón Bolívar en el año 2000, como Mejor Presentadora, uno de los reconocimientos más importantes del periodismo en Colombia.

En 2024, con motivo de una conmemoración especial del canal, Gambino regresó al set de Citytv para recrear aquel primer momento en que salió al aire.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida, la periodista llevaba aproximadamente dos años enfrentando un diagnóstico de cáncer de colon. Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre la evolución de su enfermedad en los últimos meses.

Tras conocerse la noticia, periodistas, colegas y televidentes expresaron mensajes de condolencia, destacando su papel en la televisión informativa colombiana. Tras 27 años de esa primera emisión, hoy el país la despide reconociendo su legado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Trayectorias de famosos

Muerte

cáncer

Publicidad

Publicidad

Publicidad