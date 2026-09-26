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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Impresionantes imágenes del aguacero en Santa Marta: calles parecen ríos tras la tormenta

Impresionantes imágenes del aguacero en Santa Marta: calles parecen ríos tras la tormenta

Timayuí y Los Alpes son los sectores más afectados por el fuerte aguacero, donde residentes reportaron el desbordamiento de corrientes de agua sobre las calles.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Aguacero en Santa Marta: calles parecen ríos tras las fuertes lluvias
Aguacero en Santa Marta: calles parecen ríos tras las fuertes lluvias -
Imágenes suministradas

Un fuerte aguacero cayó sobre Santa Marta durante este sábado 26 de septiembre y generó serias afectaciones en distintos sectores de la ciudad, donde varias vías quedaron anegadas y la movilidad se vio comprometida por la acumulación de agua. A través de videos compartidos por ciudadanos en redes sociales, se observa cómo algunas calles terminaron convertidas en verdaderos ríos, arrastrando sedimentos y dificultando el tránsito de vehículos y motocicletas. Entre los sectores más afectados aparecen los barrios Timayuí y Los Alpes, donde residentes reportaron el desbordamiento de corrientes de agua sobre las calles y problemas en la denominada calle canal, una zona que suele concentrar grandes volúmenes de escorrentía durante los episodios de lluvia intensa.

Impactantes imágenes sobre aguacero en Santa Marta que dejó calles inundadas

Las imágenes que circulan en internet muestran calles completamente cubiertas por el agua, mientras algunos conductores intentan avanzar con dificultad en medio de las corrientes. En otros videos se observa cómo el agua baja con fuerza por vías residenciales, generando preocupación entre las familias que habitan en estos sectores vulnerables. Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas asociadas a esta emergencia, la situación ha causado alarma entre los habitantes de la capital del Magdalena.

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Timayuí y Los Alpes, entre los sectores más afectados por lluvias en Santa Marta

Los barrios Timayuí y Los Alpes han enfrentado históricamente dificultades relacionadas con la infraestructura vial y los sistemas de drenaje, problemas que suelen agravarse durante las temporadas de lluvia. Habitantes de estas comunidades han denunciado en diversas ocasiones que el deterioro de algunas vías y la falta de obras de mitigación facilitan la acumulación de agua cuando se presentan aguaceros de gran intensidad. La situación registrada este sábado volvió a poner en evidencia esas dificultades. Residentes reportaron que varias calles quedaron prácticamente intransitables debido al aumento del caudal que descendía por los sectores altos, mientras el agua ocupaba buena parte de la vía pública. Las condiciones también complicaron el paso de motociclistas, transporte público y vehículos particulares.

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