¿Necesito licencia de conducción para manejar una moto eléctrica? Resolución lo explica

En Colombia, la movilidad sostenible toma impulso cada vez más con la creciente popularidad de las motos eléctricas. Sin embargo, estos vehículos también vienen con su propio conjunto de regulaciones que los conductores deben seguir. Una pregunta frecuente entre los usuarios y potenciales compradores es si se requiere una licencia de conducción. La respuesta es sí y aquí le explicamos el porqué.

Licencia de conducción para motos eléctricas

Según la Resolución 160 del Ministerio de Transporte, emitida el 2 de febrero de 2017, se estipulan las normas que deben cumplirse cuando se utilizan bicicletas y motos eléctricas. Para conducir motos, ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos eléctricos, es necesario tener una licencia de conducción tipo A1, y B1 para los cuadriciclos.

Esta medida asegura que los conductores de estos vehículos tengan el conocimiento y la preparación adecuados para manejarlos de manera segura en las vías públicas.

Además de la licencia de conducción, los conductores de motos eléctricas deben cumplir con otros requisitos legales. Es obligatorio contar con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), realizar la Revisión Técnico Mecánica (RTM) y disponer de la respectiva placa reflectiva.

Estas regulaciones buscan garantizar tanto la seguridad del conductor como la de los demás usuarios de la vía.

Las motos eléctricas deben estar equipadas con luz blanca delantera y roja trasera, direccionales, espejos retrovisores y señal acústica de advertencia (pito). Además, tendrán que circular por la calzada y está prohibido que rueden por las aceras, andenes y ciclorrutas. Estas normas son coherentes con las que se aplican a los vehículos motorizados tradicionales.

Las bicicletas eléctricas que pueden circular por la ciclovía

Para que una bicicleta eléctrica pueda transitar en las calzadas de ciclovía, no debe superar los 25 km/h de velocidad máxima, el motor no debe tener más de 350 vatios de potencia y su peso en vacío no debe ser mayor a 35 kilogramos.

Si una bicicleta eléctrica incumple con alguna de estas especificaciones, será considerada como un ciclomotor y, por lo tanto, requerirá de una licencia de conducción.