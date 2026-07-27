Así quedaron los dos vehículos involucrados en grave accidente dentro de túnel en la vía al Llano

Las autoridades se encuentran atendiendo un siniestro vial que complica la movilidad por la vía al Llano en la tarde de este lunes 27 de julio. Dos vehículos de carga pesada chocaron en uno de los túneles más importantes del corredor, provocando inicialmente el cierre total del punto para atender la emergencia.

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El siniestro ocurrió específicamente en el túnel Renacer, ubicado en el kilómetro 46+475, en el sector de Naranjal, cerca del municipio de Quetame. Esta estructura tiene una longitud de 4,3 kilómetros. Todavía no está claro a qué hora será la reapertura total del punto, ya que inicialmente hubo cierre en cuatro puntos, los cuales han sido habilitados de manera progresiva.

Paralelamente a la regulación de la movilidad, las autoridades también trabajan para retirar los vehículos de carga involucrados en el accidente. Por fortuna, ninguna persona resultó herida a raíz del siniestro, aunque las carrocerías no corrieron con la misma suerte que los conductores. En las imágenes se puede observar la magnitud de los daños que sufrieron ambos vehículos.



En imágenes: así quedaron los vehículos que se accidentaron en la vía al Llano

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Con corte a las 5:57 p. m., la concesionaria Coviandina informó que la Policía de Tránsito y Transporte habilitó el paso vehicular por el K58+000, K75+000 y peaje Pipiral, sin embargo,continúa cierre en el peaje Naranjal, en el K44+700 y en el K35+000. Así mismo, se realizan pasos alternos en el túnel Renacer para evacuar los vehículos represados.

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Los trabajos para retirar al vehículo tipo tractocamión iniciaron a las 3:50 p. m. por parte de las autoridades competentes, con el fin de habilitar la movilidad. Muchos viajeros siguen atentos a las actualizaciones y recomendaciones, mientras que las filas de vehículos se mueven en las entradas de Villavicencio y Bogotá.

María Paula Rodríguez Rozo

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