Niño se escapó de la casa para evitar castigo y fue encontrado en corregimiento de Cali

Tremendo susto vivió la familia de un niño que reside en el municipio de Pradera, en el departamento del Valle del Cauca, luego de que huyó de su casa para evitar que lo castigaran. El menor salió en su bicicleta y duró varias horas desaparecido.

De acuerdo con Telepacífico, Kevin, como ha sido identificado el menor de edad, pensó que sería buena idea irse para donde unos familiares en Buenaventura, así que tomó su bicicleta y emprendió el viaje.

El pequeño le contó al medio citado anteriormente: “Sentí el miedo de que me fueran a violar, de que me fueran a matar o que me cogieran en la calle, me quitaran la cicla o me fueran a robar”.

Fue sorprendido por la Policía Nacional cuando iba pasando por El Saladito, quienes le manifestaron que no podía transitar solo por las calles y vías del país. “Me dijeron: ‘usted no puede viajar solo’. Fueron a llamar a la patrulla y me dijeron que no me iban a dejar mover”.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervino y asumió la custodia temporal de Kevin y hace un par de días regresó con su familia. Ana Lilia Hurtado, abuela del pequeño, comentó: “Solamente Dios sabe la angustia que sentimos todos al no tener noticia de él porque es un niño al que nosotros queremos mucho”.

Asimismo, doña Ana le agradeció al ICBF porque “yo tenía otra imagen (de ellos), tenía un poquito de temor de venir aquí, pero yo llegué aquí y todo lo he visto diferente. La gente es muy amable, nos atendieron muy excelente. Bendiciones para ellos”.

El consejo de Kevin a otros niños que consideren escaparse de la casa

El pequeño le aconsejó a otros menores de edad: “A todos los niños les quiero decir que nunca se escapen de sus casas por el peor miedo, amen a sus familias, valórenlas”.

