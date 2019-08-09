Publicidad

Municipio de Pradera

Municipio de Pradera

    El menor había denunciado previamente el robo de su celular, presuntamente a manos de una pandilla. -
    COLOMBIA

    Tragedia en el Valle: Asesinan a menor de 16 años frente a colegio tras denunciar robo de su celular

    Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias de los hechos para dar con los responsables de este macabro crimen.

  • Niño se escapó de la casa para evitar castigo y fue encontrado en corregimiento de Cali
    Kevin dio consejo a otros niños que consideren escaparse de la casa -
    COLOMBIA

    Niño se escapó de la casa para evitar castigo y fue encontrado en corregimiento de Cali

    El niño emprendió un largo recorrido para llegar a Buenaventura, en el Valle del Cauca. El ICBF intervino y asumió su custodia temporal.

    COLOMBIA

    Capturan a presunto asesino de habitante de calle en Pradera, Valle del Cauca

    Foto: video cortesía Policía ValleUnidades del grupo de Infancia y Adolescencia en coordinación con la Fiscalía lograron la aprehensión de alias ‘Maicol’ en Pradera, Valle del Cauca, por el presunto homicidio de un hombre de este municipio el pasado 21 de diciembre.

    COLOMBIA

    En video quedó registrado asesinato de habitante de la calle en Pradera, Valle

    Las imágenes muestran cómo un joven, al parecer menor de edad, le disparó en repetidas ocasiones al hombre. Autoridades buscan al agresor.

    COLOMBIA

    Por robarle el celular, un adulto mayor fue asesinado en Pradera, Valle del Cauca

    Erasmo Rengifo Bejarano, de 78 años, hacía deporte por una de las calles del barrio La María, del municipio de Pradera, cuando fue interceptado por dos jóvenes que con arma de fuego intentaron robarle sus pertenencias.

    COLOMBIA

    Policía incauta más de media tonelada de marihuana en el Valle del Cauca

    Más de 540 kilogramos de marihuana fueron incautados por la Policía durante procedimientos realizados el pasado fin de semana en cuatro municipios del Valle del Cauca y donde también se produjo la captura de seis personas.

    COLOMBIA

    Presidente Santos dijo que valora que las FARC hayan reconocido atentados