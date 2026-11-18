Trabajos periodísticos de Noticias Caracol, Blu Radio y Los Informantes ganaron cuatro Premios de Periodismo Simón Bolívar en la noche de este 18 de noviembre, en Bogotá. El equipo de Noticias Caracol recibió el premio a Mejor Investigación en Video por el trabajo Los archivos secretos de Calarcá, realizado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

“Para el equipo de Noticias Caracol es un inmenso orgullo haber obtenido estos premios Simón Bolívar de Periodismo, porque representan un reconocimiento al trabajo riguroso, a la investigación y a la narración en televisión. Los trabajos de Ricardo Calderón y Johanna Álvarez reflejan el espíritu del trabajo en equipo”, afirmó Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Asimismo, Noticias Caracol obtuvo un segundo reconocimiento en la categoría Mejor Noticia en categoría Video por Los espías colombianos de Putin, un trabajo realizado también por su Unidad Investigativa.

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Sobre esto, Juan Roberto Vargas señaló: “Estas investigaciones fueron elaboradas luego de un minucioso trabajo de reportería, de confrontar fuentes, de corroborar datos y de construir historias bien contadas, con revelaciones explosivas y con responsabilidad por lo delicada de las informaciones obtenidas”, y agregó: “Es un reconocimiento al buen periodismo en estos tiempos en los que la desinformación, la polarización y la falta de rigurosidad dominan la conversación. Estamos convencidos de que ese es el camino, el del periodismo serio y documentado, como el que hacen nuestros compañeros de la Unidad Investigativa. ¡Nos representa siempre”.



También esta noche María Elvira Arango, directora de Los Informantes, y la productora Silvia Santamaría, ganaron en la categoría Mejor entrevista en Televisión, por la conversación con la jueza Martha Lucía González, que terminó en el exilio tras no retroceder ante el paramilitarismo.



En la misma ceremonia, el equipo de Blu Radio ganó en la categoría de Mejor Noticia en Audio, por el cubrimiento a la captura de Nicolás Maduro durante el asalto de EE. UU. a Caracas, en enero pasado. Sobre el premio, Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, aseguró que “es un hecho más que nos lleva a profundizar nuestro compromiso con nuestras audiencias, que premian el periodismo bien hecho. Por eso, este Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Noticia Audio por la caída de Nicolás Maduro es dedicado a todos ellos, a la audiencia de Blu en los canales tradicionales, en los canales digitales”.

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El premio a Blu reconoce el trabajo de un equipo de 16 periodistas y realizadores: Ricardo Andrés Ospina, Fredy Leonardo Daza Sepúlveda, Nicolás Rodríguez Dávila, Sylvia Patiño Narváez, Juan Pablo Tibaquirá Celis, Miguel Argenis Cardoza Cadenas, Miguel David Garzón Combariza, Andrés Felipe García Buitrago, César Augusto Moreno Hernández, Geovany Quintero Gómez, Jorge Andrés Sánchez Hernández, María Alejandra Bello García, Sebastián Martinelli Gómez, Paula Milena Cárdenas Chaves y Juan Camilo Maldonado Rodríguez.