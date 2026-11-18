Alias ‘Primo Gay’ fue trasladado este 18 de noviembre desde Medellín hasta Bogotá, bajo custodia de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En un video compartido por el presidente Abelardo de la Espriella, se observó la transformación que tuvo el cabecilla del Clan del Golfo, que llegó vestido de civil y terminó con uniforme de prisionero y motilado.



El jefe de Estado publicó un mensaje en el que señaló que “nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos” que se han adelantado. Sus declaraciones llegan en medio del proceso contra De la Espriella, después de que un juez de control de garantías pidiera examinar las actuaciones del mandatario en el marco de la captura de Primo Gay, por lo que ordenó la compulsa de copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Primo Gay quedará recluido en la cárcel La Picota de Bogotá mientras avanza el proceso judicial en su contra; esto después que el mismo juez que ordenó la compulsa de copias contra el presidente legalizara la captura del señalado cabecilla. Paralelo a que continúa el desarrollo de su expediente, la Gobernación de Antioquia continúa con la solicitud formal para solicitar la extradición de este hombre a los Estados Unidos.

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Nunca se le han violado los derechos a ninguno de los capturados en los operativos que he adelantado.



Aquí tienen a alias “Primo Gay”, capturado, procesado y motilado como corresponde.



¡EN COLOMBIA EL MIEDO ESTÁ CAMBIANDO DE BANDO!



Las capturas y los operativos continuarán… pic.twitter.com/93WVvrr52z — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 18, 2026

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¿Quién es Primo Gay?

Neyder Yesid Uñates López tiene 23 años y es conocido en el mundo criminal con el alias de Primo Gay. Desde los 14 años suma un prontuario criminal en su paso por las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Fue capturado el pasado 14 de noviembre, junto a su escolta, Herny Sneyder Herrón Serna, alias Cherry. Al parecer, estaban movilizándose en una vía de Yarumal en una motocicleta, portando dos pistolas, proveedores y “abundante munición” cuando fueron interceptados.

A ambos se les imputaron los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. A Primo Gay, por su parte, le señalaron unos delitos adicionales: concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

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En 2021, según la Fiscalía, inició el ascenso de Uñates López dentro de la estructura ilegal, cuando asumió el rol como coordinador. Desde entonces, concentró su actuar criminal en municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño. “Durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, en zonas rurales de los municipios de Anorí, Cáceres, Campamento, Angostura, mantuvo un acuerdo voluntario y permanente con integrantes de esa estructura armada denominada Frente 36 para cometer de manera reiterada delitos de extorsión, de homicidio y de secuestro”.

Entre varios hechos delictivos, a Primo Gay se le señala de haber participado en el atentado contra un helicóptero de Estados Unidos, ocurrido en Amalfi, Antioquia, en el que murieron 13 soldados; al igual que en el homicidio del periodista antioqueño Mateo Pérez, asesinado el pasado 8 de mayo.

María Paula Rodríguez Rozo

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