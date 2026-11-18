La edad de una persona no determina si está en condiciones de tomar decisiones sobre sus bienes o firmar documentos. Así lo reiteró la Corte Suprema de Justicia al estudiar el caso de una mujer de 81 años, cuyo fallo permitió revivir varios contratos que había firmado. La decisión abrió nuevamente la discusión sobre la autonomía de los adultos mayores y los prejuicios que enfrentan al realizar trámites legales.



Según lo explicó la Corte una persona no puede ser considerada incapaz de celebrar negocios, firmar escrituras o tomar decisiones sobre su patrimonio únicamente por ser adulta mayor.

El alto tribunal señaló que para desconocer la voluntad de una persona debe existir evidencia que demuestre que no tomó una decisión con conocimiento y voluntad. Es decir, no basta con hacer suposiciones relacionadas con su edad o con su condición de adulto mayor.



¿Qué decidió la Corte Suprema sobre la adulta mayor ?

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de que se cuestionara la validez de varios contratos suscritos por una mujer de 81 años. Al revisar el asunto, el tribunal revivió esos acuerdos y reiteró que la edad, por sí sola, no constituye una razón para desconocer los actos jurídicos de una persona.

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La decisión también recordó que los adultos mayores no tienen que demostrar permanentemente que conservan sus capacidades para poder ejercer sus derechos.



En ese sentido, durante el informe se explicó que una persona mayor no debe cargar con un certificado de lucidez mental para realizar trámites o formalizar acuerdos. La presunción de capacidad jurídica implica que cada ciudadano conserva su autonomía, independientemente de los años que tenga.



¿Un adulto mayor puede firmar contratos y escrituras?

"Si usted es una persona mayor cumplir años no lo vuelve incapaz de firmar un contrato, un testamento o una escritura. Dijo Patricia Guzmán, magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema.



Rocío Franco, periodista de Noticias Caracol, habló con el médico geriatra Robinson Cuadros sobre si una perona adulta mayor puede estar impedida para decidir estos casos y explicó que no se debe presumir incapacidad jurídica únicamente por un diagnóstico o por la edad de una persona.

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El experto indicó que es importante acompañar estos procesos para establecer si las decisiones se están tomando libremente o si existen factores como presión familiar, engaños o intereses de terceros.

Por su parte, el expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, explicó el alcance de esta determinación y recordó que la legislación colombiana presume la capacidad jurídica de todas las personas.

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"Este fallo tiene un significado muy grande porque pone de relieve y le muestra al país cómo la capacidad jurídica de las personas, sobre todo hablando de las personas maduras, es una presunción de la ley", señaló.

El exmagistrado hizo referencia a la Ley 1996 de 2019, que reconoce la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad y establece mecanismos para garantizar el ejercicio de sus derechos.

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Tejeiro también aclaró que pueden existir situaciones excepcionales en las que una persona presente una disminución de sus capacidades cognitivas. Sin embargo, esa condición debe demostrarse y no puede darse por sentada debido a la edad.

"El ordenamiento jurídico colombiano presume la plena capacidad de las personas aún hasta su muerte", concluyó..

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Desde el ámbito notarial también se recordó que la edad no es un impedimento para realizar trámites. La labor de los notarios consiste en verificar que las personas puedan manifestar de manera inequívoca su voluntad.

Mauricio García Herreros, notario 12 de Bogotá afirmó que estos casos los ha visto incluso en personas de 90 años con "una lucidez mental estupenda envidiable y tambien tenemos casos con personas incluso menores que su lucidez mental no es la misma".

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co