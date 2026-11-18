La crisis de seguridad que enfrenta la subregión del Catatumbo dejó una nueva víctima entre la población civil. Un campesino de 45 años resultó gravemente herido tras activar una mina antipersona mientras realizaba labores agrícolas en zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander. La víctima fue identificada como Amador Becerra, quien sufrió la amputación traumática de sus dos extremidades inferiores luego de pisar el artefacto explosivo en la vereda Las Parcelas, ubicada en el corregimiento de Luis Vero. El hecho vuelve a evidenciar los riesgos que enfrentan las comunidades campesinas en medio del conflicto armado que persiste en esta región fronteriza del país.

Tras la explosión, habitantes del sector acudieron en auxilio del agricultor. Las condiciones geográficas de la zona, sumadas a las restricciones de seguridad derivadas de la situación de orden público, impidieron el ingreso inmediato de una misión médica al lugar donde ocurrió el accidente. Ante la imposibilidad de recibir atención especializada de manera oportuna, miembros de la comunidad prestaron los primeros auxilios y lograron estabilizar al campesino mientras organizaban su traslado. Siete habitantes del sector cargaron a Becerra en una camilla improvisada y recorrieron varios tramos por caminos rurales de difícil acceso hasta llegar al centro asistencial más cercano.

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Posteriormente, las autoridades sanitarias coordinaron su remisión hacia la capital nortesantandereana. Debido a que no fue posible realizar una evacuación aérea, el traslado tuvo que efectuarse por vía terrestre en un recorrido de aproximadamente 71 kilómetros hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta. El trayecto tomó más de una hora y cuarenta minutos. Una vez llegó al centro médico, el paciente fue ingresado de inmediato a cirugía, mientras se esperaba un reporte oficial sobre su estado de salud y evolución clínica.



Minas antipersona dejan 24 víctimas en el Catatumbo durante 2026

El caso de Amador Becerra se suma a una preocupante escalada de accidentes relacionados con minas antipersona y otros artefactos explosivos instalados en zonas rurales del Catatumbo. De acuerdo con los registros conocidos por autoridades y organizaciones territoriales, con este hecho ya son 24 las personas afectadas por minas antipersona en la región durante 2026. Entre las víctimas se encuentran campesinos, menores de edad, mujeres y miembros de la Fuerza Pública.



La situación ha generado reiterados llamados por parte de líderes sociales y organizaciones comunitarias, que insisten en la necesidad de respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y mantener a la población civil al margen de las confrontaciones armadas. Los voceros comunitarios también han solicitado a los grupos armados que operan en la zona abstenerse de instalar artefactos explosivos en áreas transitadas por habitantes rurales, debido al alto riesgo que representan para la población.



Horas después del accidente con la mina antipersona, la comunidad de Sardinata reportó un nuevo episodio de violencia que incrementó la preocupación entre los habitantes. Según denuncias de pobladores, un dron cargado con explosivos sobrevoló varias viviendas de la zona rural antes de detonar. Videos grabados por los residentes muestran el recorrido de la aeronave no tripulada segundos antes de la explosión. El ataque dejó al menos dos viviendas con daños de consideración y obligó a numerosas familias a buscar refugio ante el temor de nuevas detonaciones.

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Este tipo de acciones se han convertido en una de las principales preocupaciones de las comunidades del Catatumbo. Organizaciones y autoridades locales han advertido sobre el aumento del uso de drones armados en medio de las confrontaciones entre grupos ilegales. De acuerdo con reportes conocidos en la región, ya se han registrado 34 ataques con drones explosivos, una situación que ha incrementado el desplazamiento temporal de familias campesinas y generado afectaciones permanentes en la vida cotidiana de las comunidades rurales.

La expansión de esta modalidad de ataque también ha tenido impacto en la Fuerza Pública. Las cifras reportadas indican que, durante los primeros 100 días de la actual administración nacional, ocho soldados han muerto como consecuencia de acciones perpetradas con este tipo de tecnología en distintas zonas del conflicto.

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ÁNGELA URREA PARRA

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