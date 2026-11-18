La periodista y presentadora de televisión Adriana Betancur comienza a dejar atrás uno de los momentos más complejos de su vida. Después de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a graves complicaciones derivadas de su enfermedad renal, la comunicadora muestra señales de recuperación mientras enfrenta un nuevo desafío: encontrar un donante compatible para recibir otro trasplante de riñón.

La actualización sobre su estado de salud fue entregada por su hermano, Leonardo Betancur, en diálogo con la Revista Vea, donde relató los difíciles momentos que vivió la familia durante la reciente crisis médica de la reconocida periodista.

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Adriana Betancur padece insuficiencia renal crónica desde 2011, cuando recibió un diagnóstico que reveló que sus riñones funcionaban apenas al 3%. Desde entonces ha tenido que someterse a diversos tratamientos para preservar su salud. En 2014 recibió un trasplante de riñón que le permitió mejorar significativamente su calidad de vida. Sin embargo, con el paso de los años el órgano fue rechazado por su organismo, situación que la obligó a volver a los tratamientos de diálisis mientras esperaba una nueva oportunidad de trasplante.



La situación se agravó recientemente debido a una peritonitis, una infección relacionada con el catéter utilizado para la diálisis peritoneal. De acuerdo con la publicación, esta complicación generó una acumulación de líquidos que afectó sus pulmones y comprometió su capacidad respiratoria, motivo por el cual tuvo que ser intubada e ingresada a cuidados intensivos.



“Pensamos que la íbamos a perder”: el duro relato de su hermano

Durante la entrevista con la Revista Vea, Leonardo Betancur recordó la angustia que vivió la familia al ver el deterioro del estado de salud de la periodista. “Es horrible, es horrible. Sobre todo cuando sabes que tu hermana está muy mal, que está casi por morir”, expresó el hermano de la presentadora al medio de comunicación.



Además, explicó que el cuadro se fue complicando progresivamente hasta que fue necesario trasladarla a una unidad de cuidados intensivos para estabilizarla y controlar la infección. Como parte del tratamiento, los especialistas retiraron el catéter mediante el cual se realizaba la diálisis peritoneal y decidieron cambiar el procedimiento por sesiones de hemodiálisis, con el fin de combatir la infección y mejorar su estado general.



Adriana Betancur necesita un nuevo riñón

Aunque la evolución médica ha sido favorable y la periodista logró ser extubada, la principal preocupación de su entorno familiar continúa siendo la necesidad de un nuevo trasplante de riñón. Fue precisamente Leonardo Betancur quien reveló a la Revista Vea que su hermana lleva varios años esperando una donación que le permita mejorar su calidad de vida y reducir su dependencia de los tratamientos renales.

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“Hay que donar. Mi hermana necesita un riñón”, afirmó el familiar en conversación con la revista, haciendo un llamado a la solidaridad y a la importancia de la donación de órganos en Colombia. Según explicó, Adriana Betancur ha permanecido aproximadamente seis años en lista de espera para recibir un órgano compatible, un proceso que puede extenderse durante largos periodos debido a la limitada disponibilidad de donantes.

Pese a la gravedad de los hechos recientes, las noticias sobre la recuperación de la comunicadora han generado alivio entre familiares, amigos y seguidores. De acuerdo con lo contado por Leonardo Betancur, la periodista pudo volver a respirar por sus propios medios tras ser retirada del respirador mecánico y actualmente permanece consciente mientras continúa bajo supervisión médica.

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ÁNGELA URREA PARRA

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