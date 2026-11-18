El cielo de la tarde en Medellín se tornó gris este 18 de noviembre e iniciaron precipitaciones en varios sectores en la ciudad, que tienen en alerta a las autoridades por eventuales emergencias que puedan registrarse en la jornada.



A las 4:45 p. m., el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), indicó en sus plataformas oficiales la presencia de un tormenta eléctrica en la ciudad y pidió a la comunidad que evite realizar actividades a cielo abierto. El alcalde Federico Gutiérrez por su parte informó que hay fuertes lluvias en Medellín. Por prevención, se suspendió el servicio de las líneas de Metrocable y cerró la glorieta de Monterrey. La situación climática tiene en nivel rojo a dos quebradas: La Escopetería y La Presidenta, en El Poblado. En suroccidente de la capital del Valle de Aburrá se registra la caída de granizo. (Otras noticias de Antioquia: Control de hipopótamos en Colombia: Cornare ejecutará eutanasia a diez individuos)

Los ciudadanos ya reportan inundaciones en la avenida Las Vegas a través de redes sociales. Las quebradas Altavista, La 33 y La Guayabala ya están en alerta naranja. En un nuevo trino, el alcalde Gutiérrez compartió una imagen de la quebrada La Presidenta con un llamado de atención a la comunidad: "las quebradas no son botaderos de basura. En la quebrada La Presidenta encontramos residuos que obstruyeron el paso del agua. Esto no puede seguir pasando".

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‼️Estamos al frente de las emergencias por las fuertes lluvias que se registran en Medellín. Nuestros equipos ya están en territorio, atendiendo los puntos donde la ciudadanía nos ha reportado situaciones de riesgo. Lo más importante es proteger la vida.



Tenemos alerta naranja… https://t.co/bl2O1FstYG pic.twitter.com/b1jnh0MLfn — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 18, 2026

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Medellín ya ha sufrido repercusiones este año por las lluvias. Tanto hogares familiares como el espacio público han sido los principales afectados por cuenta de las precipitaciones. Por eso, el Dagrd ha tenido que avanzar en rehabilitar vías en actividades como limpieza, lavado, recolección de residuos y retiro de enseres dañados en las viviendas. Las familias en La Iguaná, El Pesebre y Blanquizal tuvieron que ser caracterizadas después que se desbordara la quebrada colindante a estos sectores. (Le puede interesar: Trillizos colombianos fueron detenidos por ICE: su madre, enferma de cáncer, pide su libertad)

Tras la emergencia ocurrida en octubre, las autoridades quedaron con el compromiso de realizar análisis técnicos en materia hidráulica para poner en la hoja de ruta las medidas necesarias para recuperar la quebrada y mitigar riesgos futuros.

María Paula Rodríguez Rozo

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