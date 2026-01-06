Noticias Caracol logra récord de visualizaciones en YouTube en cubrimiento de la captura de Maduro

Mientras Caracas despertaba en medio del desconcierto por las explosiones que sacudieron a la capital venezolana en la madrugada del pasado sábado 3 de enero, en Bogotá el equipo de Noticias Caracol puso en marcha un cubrimiento especial en vivo para responder a Colombia y el mundo las preguntas sobre lo que estaba pasando: el asalto militar de Estados Unidos que terminó, unas horas después, con la captura de Nicolás Maduro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en nuestro canal de YouTube y entérese de las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Fueron, en total, 17 horas de transmisión continua para Colombia y el mundo desde la señal abierta de Noticias Caracol y sus plataformas digitales desde las 2:24 a.m. del sábado, en la que participaron cerca de 100 personas en Bogotá, Caracas, La Florida, Washington y las ciudades colombianas fronterizas con Venezuela.



Nuestro canal de YouTube, principalmente por sus señales en vivo relacionadas con la operación militar de EE. UU. en Venezuela, como por las noticias del cubrimiento publicadas como videos independientes, alcanzó el sábado más de 14 millones de visualizaciones.



Este es el mayor consumo de video en un día registrado desde que Noticias Caracol se unió a YouTube hace 15 años y supera las cifras de otros hitos noticiosos históricos recientes, como la muerte del Papa Francisco y el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Publicidad

Las señales en vivo de Noticias Caracol relacionadas con la operación militar alcanzaron hasta 200 mil personas conectadas simultáneamente en los momentos de mayor atención.

Datos de Youtube muestran que el cubrimiento fue una fuente informativa tanto para el público colombiano y como para las audiencias a nivel internacional. El 64 por ciento de las visualizaciones de Noticias Caracol en YouTube el sábado (9,3 millones) se realizaron en el extranjero, principalmente desde Venezuela, Estados Unidos, México, España, Perú, Ecuador, Chile y Argentina.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL