Nueva aerolínea internacional en Colombia tendrá vuelos directos a Bogotá, Medellín y Cartagena

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que la conectividad aérea entre Colombia y Estados Unidos tendrá una nueva opción a partir de diciembre. Se trata de la aerolínea Frontier, que en un "trabajo articulado entre ProColombia, la aerolínea y aliados del sector", operará vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Orlando con Bogotá, Medellín y Cartagena.

De acuerdo con la información entregada sobre el inicio de las operaciones, las tres rutas comenzarán con un total de 14 frecuencias semanales. La programación aumentará a 15 vuelos por semana a partir de marzo de 2027, cuando la conexión entre Orlando y Bogotá pase a operar todos los días. "Esta entrada a Colombia marca un hito muy importante para Frontier. Bogotá, Medellín y Cartagena serán nuestros primeros destinos en el país y esta expansión representa nuestra primera incursión en Suramérica", indicó Daniel Campos, vicepresidente de Frontier Airlines.

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)



La aerolínea tendrá vuelos entre Orlando y tres ciudades de Colombia

Las primeras rutas de la aerolínea estadounidense tendrán como destino Bogotá, Medellín y Cartagena. De esta manera, Frontier entrará al mercado colombiano con operaciones hacia tres de las principales ciudades del país y establecerá una conexión directa con Orlando. "La apuesta busca que la conectividad aérea se traduzca en más visitantes, mayor actividad empresarial y nuevas oportunidades para las regiones, consolidando al turismo como una política transversal de crecimiento y generación de empleo formal", resaltó el Ministerio.

Según los datos divulgados con motivo de la llegada de Frontier, actualmente existen alrededor de 350 frecuencias semanales entre ambos países, con más de 61.700 sillas disponibles hacia 12 ciudades estadounidenses. Con las nuevas operaciones, los viajeros tendrían una alternativa adicional para desplazarse entre Colombia y el estado de Florida. Orlando, además, puede funcionar como punto de conexión para quienes tengan como destino otros lugares de Estados Unidos o diferentes mercados del Caribe.



La ruta Bogotá-Orlando tendrá operación diaria desde marzo de 2027

La programación anunciada por la entidad contempla una primera etapa de 14 frecuencias semanales. Posteriormente, desde marzo de 2027, la cifra subirá a 15 vuelos por semana debido al incremento en la operación de la ruta entre Bogotá y Orlando. Esto significa que la conexión entre la capital colombiana y la ciudad estadounidense tendrá un vuelo diario a partir de ese mes. Las rutas hacia Medellín y Cartagena también harán parte de la entrada inicial de Frontier al país.



Para los pasajeros colombianos, "la llegada de Frontier a Colombia significa más que nuevas rutas: significa más posibilidades para que viajeros, empresarios e inversionistas se encuentren con nuestro país. Cada nueva conexión abre una puerta al turismo, al comercio y a nuevas oportunidades para los colombianos", expresó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. Esta posibilidad de conexión dependerá de los itinerarios disponibles y de la programación de los vuelos correspondientes.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL