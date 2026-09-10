Ideam advierte sobre fortalecimiento del fenómeno de El Niño con calor récord en varios municipios

El país vive una de las temporadas más calientes de su historia, con máximos históricos en 48 municipios, de acuerdo con los datos recolectados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para el mes de agosto de 2026. A pesar de las temperaturas, los acumulados de precipitación también fueron un factor importante del clima en Colombia.



El Ideam indicó que los departamentos de Cesar, Risaralda y Norte de Santander fueron los que más registraron las temperaturas más altas, pero que en total fueron 17 departamentos los que tuvieron registros elevados y en algunos casos superando máximos históricos. "Los valores más altos se presentaron en el departamento del Cesar, donde las estaciones de Pailitas y Valledupar alcanzaron temperaturas de hasta 42,9 °C", explicó la entidad.

Por su parte, en cuanto a las precipitaciones, 13 municipios de 9 departamentos registraron acumulados de lluvia con niveles significativos para los expertos. "La incidencia de las ondas tropicales que ingresaron por el Caribe favoreció la ocurrencia de lluvias en diferentes zonas del país. Los municipios que registraron mayor acumulación de lluvia son Magüí Payán (Nariño), Villagarzón y Puerto Leguízamo (Putumayo) e Ibagué (Tolima)", agregó el Ideam.



¿Cuál es la relación del fenómeno de El Niño?

En un comunicado compartido este 10 de septiembre, el Ideam alertó que ya es de 75 % la probabilidad de que el fenómeno de El Niño que estamos viviendo sea el más intenso de los últimos 76 años. "Las condiciones de El Niño continúan fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical, de manera excepcional, siendo este el cuarto trimestre móvil de persistencia, de acuerdo con el monitoreo permanente realizado por el Ideam y los análisis emitidos por los principales centros internacionales de predicción climática, entre ellos la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA)", ahondó la entidad.



Otras cifras y datos alarmantes indican que el fenómeno de El Niño se sigue fortaleciendo, podría presentar su punto más álgido a finales de este 2026 y además, podría extenderse hasta febrero de 2027. "El sistema acoplado océano-atmósfera continúa en desarrollo y fortalecimiento, con un elevado contenido de calor subsuperficial y una respuesta atmosférica cada vez más acoplada al calentamiento oceánico". Debido al impacto del fenómeno y otros factores en el país, se debe seguir el estricto monitoreo.

El Ideam mantiene informados a la ciudadanía y a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ya que se requiere un "seguimiento permanente de las condiciones hidrometeorológicas del país, así como el fortalecimiento de las acciones de preparación y gestión del riesgo por parte de las autoridades nacionales y territoriales, considerando que un evento El Niño de intensidad fuerte o muy fuerte puede generar alteraciones significativas".



La entidad se refiere a los efectos en los cambios de los "patrones de precipitación, incrementos de temperatura del aire, reducción de caudales en algunas regiones y una mayor probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en distintos sectores del territorio nacional". El Ideam hace parte de la Misión Océano – Capítulo Pacífico 2026, una expedición científica que permitirá un mayor monitoreo de las condiciones del país.



La expedición es liderada por la Dirección General Marítima (Dimar) y zarpó a bordo del ARC Simón Bolívar. Durante 25 días recorrerá el océano Pacífico colombiano. "La misión reúne a diferentes instituciones del Estado que, desde sus capacidades científicas y técnicas, aportan datos y observaciones para ampliar el conocimiento sobre el océano, la atmósfera y los ecosistemas marinos".

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