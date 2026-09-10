¿Quién es el hombre que llevaba a madre e hija muertas por la vía al Llano? Revelan su identidad

La Policía de Cundinamarca reportó el hallazgo de dos cuerpos de una mujer y una menor dentro de un carro que fue conducido por un hombre de 44 años por la vía al Llano, cerca al municipio de Chipaque. El descubrimiento ocurrió en horas de la noche de este miércoles 9 de septiembre, cuando uniformados interceptaron el vehículo, y dejó ver un crimen que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades. La captura fue confirmada por el gobernador del departamento, Jorge Rey.



“Anoche a las 8:40 fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, al interior de un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía Bogotá-Villavicencio”, informó el gobernador de Cundinamarca, pero la ruta inició muchos kilómetros más hacia la capital, en la localidad. El registro del vehículo se dio después de que surgiera una solicitud de inspección que hizo la concesión por un comportamiento que levantó las sospechas. Uniformados de la Policía atendieron el llamado y abordaron el vehículo. Allí encontraron los restos y al conductor que fue capturado. Según Rey, este hombre era el padre de la menor y esposo de la mujer que eran llevadas sin vida en el vehículo.



¿Quién es el hombre capturado?

Las investigaciones adelantadas hasta ahora revelaron que las dos mujeres habrían sido asesinadas el pasado lunes 7 de septiembre en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Después de los hechos, el sujeto habría viajado hacia La Dorada, Caldas, y luego tomó la vía al Llano. Sobre la identidad del capturado, se trata de Dionnys Fonseca, un hombre de 44 años, oriundo del departamento de Cesar. Para el momento de los hechos se desempeñaba como guardia de seguridad, pero en el pasado fue soldado profesional.

El hallazgo de los cuerpos requirió que la vía fuera totalmente cerrada en el sector específico para realizar el respectivo levantamiento. El trancón duró tres horas y el tráfico finalmente tuvo paso a la 1:00 de la madrugada. La Fiscalía Seccional de Cundinamarca asumió la investigación para establecer las circunstancias, responsabilidades y móviles de los hechos.

María Paula Rodríguez Rozo

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