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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hipótesis sobre muerte de la niña y la mujer halladas dentro de un carro en la Vía al Llano

Hipótesis sobre muerte de la niña y la mujer halladas dentro de un carro en la Vía al Llano

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, dio detalles de la captura del conductor del vehículo y reveló cuándo habrían muerto las dos víctimas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Hipótesis sobre muerte de la niña y la mujer halladas dentro de un carro en la Vía al Llano
El conductor habría intentado evadir un retén -
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Sería el asesino de su esposa y su hija: esta es la principal investigación que manejan las autoridades tras el hallazgo sin vida de una mujer y una menor de 10 años al interior de un vehículo en jurisdicción del municipio de Chipaque, Cundinamarca, específicamente en el kilómetro 17+400 de la Vía al Llano. Los cuerpos fueron encontrados luego de que el conductor del carro intentara evadir un puesto de control de la Policía de Tránsito. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció frente a lo sucedido y entregó una hipótesis del caso.

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A través de sus redes sociales, el gobernador señaló que “anoche a las 8:40 fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, al interior de un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía Bogotá-Villavicencio, más exactamente a la altura del municipio de Chipaque. A esa hora se pidió por parte de la concesión (Coviandina) a la Policía la inspección por manejo sospechoso y tras las labores de abordaje encuentran, además de los cuerpos, al conductor, quien aparentemente es el asesino de estas mujeres”.

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Coviandina informó a las 10:08 de la noche del miércoles que “autoridades reportan cierre total al tráfico en el K17+400 por labores de levantamiento de personas fallecidas en situación ajena a la operación vial. Personal de la Unidad de Criminalística adelanta las acciones para lograr normalizar en el menor tiempo posible”.

El conductor es padre del menor y esposo de la mujer

Rey aseguró que el señalado asesino “es el padre de la menor y esposo de la mujer víctima. El asesino responde al nombre de Donis David Fonseca, de 44 años y oriundo del departamento del Cesar. Trabajaba como vigilante y había sido soldado profesional”. Las primeras versiones de las autoridades, indicó el gobernador de Cundinamarca, “apuntan a que estos homicidios ocurrieron el pasado 7 de septiembre en la localidad de Usme y el conductor en ese momento partió hacia el departamento de Caldas, exactamente al municipio de La Dorada y después se devuelve a tomar la Vía al Llano”.

El hombre detenido fue dejado a disposición de las autoridades competentes y, dijo Jorge Emilio Rey, “la investigación avanzará a manos de la Fiscalía de Cundinamarca y esperamos medidas ejemplarizantes para este criminal, este asesino”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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