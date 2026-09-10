Sueño premonitorio salvó la vida de familia en terremoto de Pereira: “Teníamos ruta de evacuación”

En la 32 con 7, en la calle de Las Flores, justo al frente del cementerio San Camilo de la ciudad de Pereira, estaba la casa de Lilia Rosa Hernández Ramírez, una mujer de 76 años que logró sobrevivir al terremoto del 10 de agosto junto a su familia por un sueño premonitorio que tuvo su nieto días antes de la tragedia, que dejó más de 330 personas fallecidas y más de 36.300 inmuebles destruidos. (Lea también: Relojes detenidos y sonido de campanas: así fue el homenaje en memoria de las víctimas del terremoto)



Diego Alejandro López Ramos, quien no esperaba que su sueño se hiciera realidad, aseguró en Noticias Caracol que no sabía “cómo encontré fuerzas para grabar este video que nos estremeció a muchos, y más que todo la vivencia”, ya que en las imágenes se veía cómo la parte frontal del apartamento de su familia se redujo a escombros en cuestión de segundos. “¡No, no, abuela, no, no, no, abuela!”, se le escuchaba gritar, y decía “yo me soñé esto por Dios sagrado”.



¿Cómo fue el sueño premonitorio de Diego?

“Yo me soñé estando en la parte de adentro, que todo se derrumbaba y que mi abuelita salía por el temblor. (…) Yo se lo conté mucho a ella y estuvimos viendo cómo íbamos a hacer por el momento, porque estábamos pasando por un momento de que había otro terremoto y nos contábamos mucho sobre eso, qué íbamos a hacer durante un sismo o algo, y ya teníamos todo muy bien planeado, si no alcanzamos a salir, ir a la parte de atrás donde quedaba un planchón de la terraza”, narró el joven.

En el apartamento estaban, además de su abuela, su tío Arley, su tía Jenny, su primo Jason Arley y la perrita Canela.



“Con los sueños de Diego ya teníamos una ruta de evacuación”

La señora Lilia detalló cómo lograron sobrevivir al terremoto de Pereira, señalando que ese día en particular “la rutina de nosotros cambió”, porque “a esa hora el niño tenía que estar estudiando, yo tenía que estar dormida, todo se cambió. Él ya estaba desayunando para salir para el colegio, ya mi hijo se iba a entrar al baño, cuando sentimos el terremoto”. Por fortuna, agregó, “con los sueños de Diego y con ese terremoto de La Guaira, nosotros ya teníamos una ruta de evacuación, entonces habíamos acordado que en caso de un terremoto fuerte nos íbamos hacia la terraza, ¿por qué? Porque al colapsar el edificio, vivos o muertos nos iban a encontrar más fácil. Yo sentía un terror porque yo sentía que caía todo detrás de mí, como caía la casa; cuando pasó el terremoto eso se veía solamente Pereira, se veía solamente polvo, y ya sabíamos que no teníamos casa porque se sentía como caía todo; entonces yo ya me había resignado a morir, porque en mis 76 años que tengo nunca había sentido la muerte tan de cerca”. Diego agregó que del apartamento “no existe la parte de adelante, pero en la parte de atrás quedó como parte de la terraza donde ellos se resguardaron. Fue la salvación porque hace muchos días lo habíamos hablado por el sueño que tuve”.

Cuando dejó de moverse la tierra, la señora dijo que sus allegados “salieron corriendo, esperando una réplica. Dije ‘un momentico, yo creo que estamos sin escala, estamos aquí atrapados’”, pero “es para la gloria de Dios, y no me canso de darle la gloria a Dios, porque eso tenía unas escalas de emergencia y esas escalas quedaron intactas hasta abajo y pudimos salir, entonces, ¿cómo no va a ser un milagro? Fuera de eso, nosotros somos una familia grande y todos salimos sin un rasguño, hasta la perrita milagro”. (Lea también: Diana Troncoso, que estuvo 30 horas bajo escombros en Cali: su celular fue su prueba de vida)



“Ya cuando salimos, yo ya venía bajando, cuando él fue a ayudarme a evacuar, veníamos saliendo, yo dije váyanse adelante, yo bajo más despacio, esperando la réplica, entonces Diego me alcanzó en la mitad de las escalas, me fue a cargar, le dije ‘no, papi, espere que puedo caminar’; él pensaba que venía herida o lesionada o algo, entonces bajamos y él me ayudó a bajar”, agregó.



El joven que tuvo el sueño premonitorio añadió que “pensamos que habíamos perdido en el momento a la perrita, que se llama Canela, porque subimos con valentía, pero con mucho miedo a rescatarla. Ya cuando llegaron organismos de socorro nos ayudaron y les dijimos que nos ayudaran a sacar a la perrita Canela”.

Publicidad

Por su parte, Lilia les dio “las gracias a algunos familiares, amigos, gente que aún no conozco, por eso hemos podido sobrevivir estos días, yo he estado en varias partes, refugiada mientras tanto, mientras a ver qué pasa, porque hasta sin trabajo nos quedamos, porque yo quedé con una pijama y unas chanclas”, pero “estoy bien, tengo mis piecitos buenos y estamos con vida”, sosteniendo que “esto es un milagro, yo les doy muchas gracias y, para adelante”.

Diego aseguró que “podemos estar felices ya que estamos todos con vida, gracias a Dios, y lo material se consigue, a empezar de nuevo con todos nuestros sueños y nuestros anhelos”.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL