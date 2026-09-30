Nueva aparición de Epa Colombia tras su traslado a la cárcel de la Picaleña en Ibagué: así luce

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, reapareció públicamente desde la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde permanece recluida desde el pasado 7 de agosto. La nueva aparición se produce en medio de una diligencia relacionada con el proceso de reparación por los daños ocasionados en una estación de TransMilenio durante el paro nacional de 2019, hechos por los que fue condenada a prisión.



En esta jornada se desarrolla una nueva diligencia dentro del proceso relacionado con la reparación de los daños. Barrera cumple una condena de prisión por los hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2019. La empresaria e influencer fue trasladada a la cárcel La Picaleña de Ibagué el 7 de agosto. Desde entonces, su defensa ha entregado declaraciones sobre las condiciones de reclusión y las acciones jurídicas que adelanta para buscar que pueda cumplir la condena bajo otra modalidad.

#EnDesarrollo Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, reapareció durante una audiencia de reparación integral, tras ser trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué, para continuar cumpliendo la condena de cinco años y dos meses de prisión por… pic.twitter.com/xSyh9keAOU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 30, 2026

¿Qué ha dicho la defensa de Epa Colombia?

La abogada Wendy Herrera ha señalado que trabaja para solicitar la detención domiciliaria de Barrera. En declaraciones anteriores, la defensora afirmó que su representada ya había pagado y reparado el daño relacionado con el proceso.

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“Hoy estamos trabajando para la detención domiciliaria y lo estamos haciendo como la ley así lo indica porque estamos ajustados en derecho”, manifestó Herrera. La abogada también sostuvo: “Daneidy ya pagó y reparó el daño y no es merecedora del trato que le están dando tan desproporcional”.



Epa Colombia fue trasladada al centro penitenciario de Ibagué después de permanecer privada de la libertad en otro lugar. En agosto, su abogada explicó que la situación de su defendida no era sencilla y señaló: “No te puedo decir que está bien porque no lo está, porque la cárcel es la cárcel”.



Herrera también se refirió entonces a la situación emocional de Barrera y afirmó que, según lo que le había relatado su defendida, enfrentaba dificultades relacionadas con su salud mental. La abogada mencionó una “ansiedad crónica” y señaló que consideraba necesario que recibiera acompañamiento médico. Otro de los aspectos abordados por la defensa fue la separación de Barrera de su hija pequeña y el impacto que, según la abogada, esta situación habría tenido en su estado emocional.



La SIC también sancionó a Productos Epa Colombia

Mientras Barrera permanece privada de la libertad, la empresa Productos EPA Colombia S.A.S. recibió una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad impuso una multa de $140.476.000 tras identificar varias irregularidades relacionadas con las ventas por internet, entre ellas aspectos relacionados con la garantía de productos, la información entregada a los consumidores antes de una compra y la reversión de pagos electrónicos.

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Según la SIC, la compañía mantenía una política de reembolso que excluía su responsabilidad sobre artículos adquiridos mediante “distribuidores o terceros”. La entidad señaló que esa condición desconocía la responsabilidad solidaria establecida por la legislación colombiana.