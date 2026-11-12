Nuevo atentado con explosivos contra subestación de Policía de San Roque, en Cesar

La Gobernación de Cesar anunció que instalará un consejo de seguridad en el municipio de Curumaní, al confirmarse un ataque con explosivos contra la subestación de Policía de San Roque, hecho que dejó dos uniformados heridos.



Es el segundo atentado terrorista que se registra contra esa subestación en los últimos dos meses. En el primer hecho, perpetrado el pasado 8 de agosto, un policía falleció.



¿Cómo fue el ataque en subestación de San Roque?

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, dijo que por lo menos cinco granadas fueron detonadas en el ataque, hecho que dejó dos policías heridos. Sin embargo, se indaga si los artefactos, que causaron daños y zozobra entre la población, fueron lanzados desde un dron, como ocurrió en el primer ataque reportado en agosto.

El funcionario informó que se trasladarán el viernes al municipio de Curumaní para establecer las acciones correspondientes para enfrentar los ataques de los grupos ilegales. Aunque no se ha establecido algún responsable, se maneja la hipótesis de que la guerrilla del Eln lo haya ejecutado.

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La Gobernación de Cesar, a través de sus redes sociales, expresó su rechazo contundente al “ataque violento contra la Subestación de Policía de San Roque, corregimiento de Curumaní, donde dos de nuestros policías resultaron heridos. Que quede claro: esto es la reacción criminal a la ofensiva que mantenemos contra la delincuencia en el centro y sur del Cesar, con la fuerza de tarea conjunta Urano”.



“Desde el Gobierno del Cesar, liderado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, estamos al frente de la situación, acompañando a nuestra Fuerza Pública y firmes, con carácter y valentía, defendiendo este territorio, con el acompañamiento del Presidente Abelardo de la Espriella. Aquí la institucionalidad no baja la guardia, seguimos de frente contra la delincuencia, en protección de la población civil”, agregó.



Ataque mortal en Catatumbo

Horas antes, el Ejército informó que por lo menos cuatro militares murieron y otros cinco resultaron heridos en un ataque con drones y francotiradores contra un batallón en el municipio de Tibú, Norte de Santander. El ataque se perpetró cuando las tropas del batallón de operaciones terrestres N°10 del Ejército realizaban operaciones en el pueblo Barco La Silla, momento en el que fueron atacadas por 20 explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.



"Cuatro héroes de nuestra patria fueron asesinados cobardemente por narcoterroristas en Tibú, Norte de Santander, en un ataque con explosivos lanzados desde drones. Me duele profundamente la muerte de nuestros soldados y acompaño a sus familias en este momento de dolor", afirmó el presidente De la Espriella en su cuenta de X.

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Los militares que perdieron la vida son José Luis Sánchez Berrío, Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor.

De la Espriella dijo que ordenó "desplegar toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la Fuerza Pública" para identificar a los responsables del atentado y llevarlos ante la justicia.

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Este hecho se suma a una serie de ataques perpetrados los últimos meses en Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, donde -en junio de este año- un niño y cinco personas más murieron en un atentado con drones.

Según datos que compartió en agosto la Defensoría del Pueblo, los ataques con drones aumentaron en un 146 % entre enero y mayo de 2026 en territorio nacional, al pasar de 49 a 121.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE