Trabajadora del Aeropuerto El Dorado en Bogotá desapareció después de salir de su vivienda

El silencio de Lesly Vanessa inquietó a su familia y les hizo presentir que algo ocurrió con ella en Bogotá. Dos días después de hablar con ella, su madre confirmó que su corazonada era cierta y hoy pide ayuda de las autoridades para poder encontrar a su hija tras dos semanas de incertidumbre. Lesly Vanessa Rincón Ortiz tiene 25 años y, aunque nació en Cali, vive en el occidente de Bogotá y desarrolla su vida profesional en la capital.

De acuerdo con la información compartida por la familia a Noticias Caracol, la joven trabajadora de 25 años salió de su casa el pasado 31 de octubre, ubicada en el barrio Zelfita, localidad de Fontibón. Martha Patricia, su mamá, había hablado con ella por videollamada para contarle que, a partir del 1 de noviembre, cambiaría de turno para estar en la mañana, de 6:00 a. m. a 12:00 p. m. Lesly está vinculada a una empresa que presta el servicio de limpieza en el Aeropuerto El Dorado. Ese 1 de noviembre, se ausentó del trabajo sin avisar. Pasaron los días y empezó a surgir la preocupación.

“Yo sentí que estaba bien, que tenía buena actitud ese día”, relató su madre a este medio.

Lesly Vanessa vivía en un apartaestudio, pero estaba pagando para tener un apartamento de su propiedad. Su madre también habita cerca de la vivienda de su hija, también en Fontibón. A los dos días de no saber sobre su paradero, llegó determinada hasta el hogar de su hija para averiguar qué ocurría. “Me preocupé, al segundo día fui hasta el apartaestudio que ella tenía y encontré los documentos, la cédula, la plata, la tarjeta, todos los documentos, los dos celulares y el portátil. Entonces me hizo muy raro porque los dos celulares estaban conectados”, contó.

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Martha Patricia ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y Medicina Legal. “Ella ha venido a mirar cámaras, a indagar y hasta el sol de hoy no hemos tenido respuesta”, dijo sobre la fiscal encargada del caso. La mujer ahora pide ayuda a la comunidad por si tiene indicios del paradero de su hija. La información está siendo recibida en los celulares 3174382324 y 3506013118. También en el teléfono 5803814 en la extensiones 31265 y 17710.



Las características físicas de Lesly Vanessa Rincón

Edad: 25 años.

25 años. Estatura: 1,62 metros.

1,62 metros. Tez: Blanca.

Blanca. Cabello: Corto y amonadito.

Corto y amonadito. Ojos: Claros, de color miel.

Claros, de color miel. Tatuajes: No tiene tatuajes.

No tiene tatuajes. Señas particulares: Tiene una cicatriz en el cuello.

María Paula Rodríguez Rozo

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