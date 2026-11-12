Contraloría alerta que obras de Metro de Bogotá no estarán listas antes de pruebas: gerente responde

La Contraloría General de la República hizo públicos este 12 de noviembre los hallazgos que hizo sobre la obra del Metro de Bogotá y alertó sobre inconsistencias y atrasos que podrían impedir que el megaproyecto esté terminado al iniciar las pruebas de la Primera Línea. La revelación se da dos meses después de que iniciara el seguimiento especial que ordenó el contralor general, Jorge Laverde Vargas. El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, respondió lo dicho por el ente de control y habló sobre los avances de la obra.



¿Qué dijo la Contraloría sobre los posibles atrasos del Metro de Bogotá?

El órgano de control identificó varias deficiencias. Entre ellas, evidenció un déficit de mano de obra calificada y no calificada de aproximadamente 1.500 personas que no se han podido conseguir en Colombia, por lo que se va a traer personal directamente desde China. Las gestiones para traer mano de obra de otro país cuestan 10 millones de dólares. La Contraloría dice que verificará el número de trabajadores y los tiempos de su vinculación, así como quién asumirá ese costo y si está cubierto por el contrato de concesión o si podría trasladarse al proyecto como un mayor valor. Sobre este dinero, Narváez dijo en Noticias Caracol En Vivo que será asumido por el consorcio Metrolínea 1 y no representará como tal un gasto adicional porque estaba contemplado.

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Después de sostener una mesa técnica con el concesionario y la empresa, se confirmó que persisten demoras en estaciones, sistemas, equipos, malla vial y espacio público, y que algunas obras no estarán listas cuando comiencen las pruebas, previstas para el primer trimestre de 2027. Hay que recordar que en el contrato quedó pactado que la construcción debe terminar en septiembre de 2027 para que la operación comercial comience el día 12 de marzo de 2028. El gerente de la EMB sostiene que la fecha de apertura al público no cambiará, pero precisó que, en caso de que alguna estación o parte del espacio público no esté terminada en su totalidad para entonces, estima que el proyecto tendrá entre un 97 % y un 98 % de ejecución completa. De ser así, se van a priorizar los componentes fundamentales para garantizar la operación.

Si bien estos contratos y la interventoría permiten flexibilización de los tiempos de ejecución, el alcance de las disposiciones y su incidencia en el cumplimiento de las fechas pactadas será un factor analizado por la Contraloría.

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¿Cómo va el avance del Metro?

Las partes informaron a la Contraloría que el avance del Metro de Bogotá es de 84,68 %, pero el órgano de control dice que “el avance no es homogéneo”. Por un lado, están el material rodante, el patio taller y el viaducto, que están cerca de concluir. Pero hay sistemas y equipos en los que falta más de la mitad del progreso; la malla vial y el espacio público están ejecutados en menos de una cuarta parte. “Las estaciones siguen siendo el frente más crítico: las estaciones 11 y 15 están en una etapa inicial de construcción”, alerta la entidad.

22 trenes de los 30 que espera la ciudad ya están en el patio taller. Los primeros cinco ya culminaron las primeras pruebas en las que deben recorrer 2.500 kilómetros del viaducto.

María Paula Rodríguez Rozo

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