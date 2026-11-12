Giro en el caso talio: Juan de Bedout es denunciado por presunta relación con muerte de su exesposa

El caso del envenenamiento con talio acaba de dar un nuevo giro con la denuncia que conoció Los Informantes en exclusiva. El recurso judicial esta vez no figura contra Zulma Guzmán Castro, la empresaria vinculada a la muerte por intoxicación de dos menores de edad; el denunciado es Juan de Bedout, el viudo de Graham y padre de una de las niñas que fallecieron tras ingerir el químico que estaba en unas frambuesas con chocolate que fueron enviadas al inmueble de De Bedout.



Juan de Bedout es denunciado por la familia de su exesposa: ¿por qué?

La denuncia reposa en la Fiscalía General de la Nación y relaciona a De Bedout con el presunto homicidio de Alicia Graham, quien murió el 17 de agosto de 2021. La denuncia fue formulada por la familia Graham a través del abogado penalista David Espinosa Acuña. El documento dice: “Fruto del trabajo investigativo de los denunciantes, se ha establecido que el señor Juan de Bedout Vargas puede estar relacionado con el envenenamiento de Alicia Graham y con la manipulación sobre las verdaderas causas de su muerte”. Según el documento, Graham presuntamente habría sido envenenada de forma progresiva y sistemática.

Alicia Graham fue la esposa de Juan de Bedout y fue la mamá biológica de una de las niñas que murieron envenenadas por ingerir las frambuesas con talio. En el desarrollo de este caso, trascendió que De Bedout sostuvo una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán Castro, quien hoy es vista como la principal sospechosa de haber enviado este domicilio de frambuesas con chocolate al inmueble donde estaban las niñas, residencia de Juan de Bedout.

“Durante todos estos años, dicho fallecimiento quiso ser presentado como una muerte natural derivada de un cáncer terminal”, dice el documento. Pero la defensa de la familia Graham argumenta que Alicia Graham murió en la Fundación Santa Fe de Bogotá a raíz del envenenamiento. Al parecer, la representación de las víctimas recolectó elementos materiales probatorios que podrían dar una inferencia razonable de una “manipulación determinada para ocultar la verdad de su deceso”.

La muerte de Alicia Graham fue presentada como una muerte natural y su cadáver fue cremado. No fue investigada por las autoridades al tratarse de un caso de cáncer. El caso ahora está en manos de un fiscal de la Unidad de Vida, quien se encargará de investigar al viudo de Graham y averiguar si el ciudadano pudo haber envenenado a Alicia años antes.

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Las pruebas que tiene la familia de Alicia Graham

La sospecha viene respaldada por un acervo probatorio entre el que están incluidos documentos, entrevistas, chats y audios que podrían comprometer a Juan de Bedout. La denuncia sostiene que hay un examen de orina perteneciente a Graham y analizado por el laboratorio Labintox. La muestra, que data del 3 de agosto de 2021, arrojó un contenido de 672,9 microgramos por litro de talio. Eso es, para los expertos, una alta intoxicación por talio. El laboratorio envió ese resultado a la clínica el 14 de agosto, tres días antes de la muerte de Alicia, pero ese resultado no aparece en ningún lado en la historia clínica que se le entregó a la familia.

La internista que atendió a Alicia pidió el 1 de agosto unas muestras de talio para confirmar el diagnóstico sobre la presencia del químico. Para esa misma época, hay chats entre Juan de Bedout y unos médicos, en los que el hombre pedía que el caso de su esposa pasara a otro especialista porque la persona que la estaba atendiendo quería “seguir con la teoría del talio”. El pedido de De Bedout fue escuchado y cambiaron de médico a la paciente, quien días más tarde falleció.



¿En qué va el caso de Zulma Guzmán?

La empresaria Zulma Guzmán sigue recluida en un centro de detención en Londres y continúa a la espera de ser imputada y extraditada a Colombia para responder por los delitos que se le señalan. El caso avanza a paso lento en el país y con la ausencia de la procesada hasta ahora. Por otro lado, esta nueva denuncia hace que Juan de Bedout pase de ser visto como víctima a denunciado. La audiencia de imputación de cargos fue aplazada hasta 2027. (Lea más información aquí)



Los detalles de la denuncia en el caso talio

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Con reportería de Los Informantes*

María Paula Rodríguez Rozo

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