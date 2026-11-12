Se cayó Microsoft: miles de empresas afectadas por fallas globales en Outlook y Teams

Las jornadas laborales de millones de personas alrededor del mundo se están viendo afectadas por la falla en Microsoft reportada este jueves 12 de noviembre. El portal especializado en identificar fallas en los servicios digitales Downdetector ha registrado más de 130.000 avisos de problemas con Outlook y otros 46.000 relacionados con Microsoft 365, uno de los ambientes digitales más utilizados por las compañías.



¿Qué está pasando con Microsoft?

Por ahora el principal reporte de los miles de afectados está relacionado con Outlook, es decir el correo de Microsoft. La gran mayoría de usuaros ha reportado que les ha sido imposible revisar su bandeja de entrada, enviar correos o simplemente ingresar a su correo. Alrededor del día el servidor ha recibido más de 130.000 notificaciones sobre la interrupción en su correo.

Por otro lado, otras de las quejas que se reportan están relacionadas con Teams y en la suite general de Microsoft 365, otras de las herramientas de este entorno digital utilizadas principalmente por trabajadores para llevar a cabo su comunicación y tareas. Detallaron que presentan interrupciones operativas, fallas en sus funcionalidades de comunicación y problemas para guardar los más recientes ajustes hechos a algún documento en la nube.

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Las primeras alertas comenzaron a registrarse masivamente durante la mañana del jueves 12 de noviembre de 2026. Inicialmente se detectaron inconvenientes de conexión en las Américas, propagándose progresivamente el impacto hacia usuarios de otras regiones del mundo.



¿Qué reportan las páginas expertas y los usuarios?

El portal especializado de monitoreo Downdetector acumuló decenas de miles de reportes simultáneos. Tan solo en Estados Unidos, más de 39.000 personas manifestaron la imposibilidad de acceder a Outlook en las primeras horas del incidente.



En redes sociales y foros especializados, la comunidad corporativa ha manifestado una elevada preocupación por el impacto del fallo en la productividad y la operatividad de las empresas, lo que ha obligado a muchos equipos a migrar temporalmente a canales de comunicación alternativos.



¿Hay pronunciamiento oficial de Microsoft?

La compañía ha comunicado el seguimiento de la contingencia a través de su canal oficial en X (@MSFT365Status) y desde el centro de administración de Microsoft 365. En su comunicado la compañía confirmó la apertura de investigaciones específicas clasificadas bajo los siguientes códigos de seguimiento:



EX1550543: Asignado a los problemas de acceso a buzones de correo en Exchange Online mediante diversos métodos de conexión.

TM1550488: Correspondiente a las fallas en las funciones de Microsoft Teams (con mayor concentración de reportes en Norteamérica).

En una de sus declaraciones oficiales, la empresa reconoció: “Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región”. Aseguró haber activado mecanismos de mitigación y recuperación. Sin embargo, al momento no se ha anunciado una hora estimada para la solución definitiva ni se ha confirmado la restauración total de las plataformas afectadas.



While we're working to mitigate impact, we've confirmed the issue may affect Microsoft 365 service connectivity for users in any region, more information will be provided in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co