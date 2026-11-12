Ataque contra una patrulla del Ejército en Tibú: uniformados atrapados por enjambre de drones

Un nuevo ataque con dron a una patrulla del Ejército Nacional se presentó en el municipio de Tibú, en Norte de Santander. Hasta el momento se habla de tres militares muertos y tres más heridos. El ataque sucedió en las últimas horas en la vereda Barco en zona rural del municipio.



Los uniformados se encontraban en la zona adelantando operaciones en este territorio, donde hay una alta presencia del Eln y de las disidencias de las Farc. Se está haciendo lo posible para transportar a los tres uniformados heridos. Sin embargo hay un enjambre de drones y también se está registrando un hostigamiento que las Fuerzas Armadas están tratando de repeler, al tiempo que no se descarta el apoyo de la Fuerza Aérea.

Es muy delicado el panorama en este punto de la zona del Catatumbo, las autoridades dicen que están desplegadas en el territorio para tratar de evacuar a esos tres uniformados, pero que se complica con el paso de las horas.

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