Alcalde Carlos Fernando Galán, en desacuerdo con propuesta de militarizar algunos sectores de Bogotá

En el Concejo de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió a los cuestionamientos sobre las cifras de delitos de alto impacto en la ciudad y expresó su desacuerdo ante la propuesta de militarizar algunos puntos de la capital colombiana, que promovió el concejal Julián Uscátegui junto a otros cabildantes como Andrés Barrios, Sandra Forero, Óscar Ramírez y Emel Rojas. (Lea también: Contraloría alerta que obras de Metro de Bogotá no estarán listas antes de pruebas: gerente responde)



¿En qué puntos se militarizaría la ciudad?

Según la propuesta de Andrés Barrios, se necesitarían 2.000 policías militares para vigilar puentes, entradas y salidas de Bogotá, lo que permitiría que la Policía concentre sus capacidades en los barrios y cuadrantes. Óscar Ramírez sugirió una intervención específica en el sector de María Paz, con más de 50 mil habitantes, y pidió asistencia militar “en los puntos calientes” de la ciudad.

Por su parte, Sandra Forero dijo que pese a las cifras, “siguen matando gente, sigue la extorsión, siguen los jóvenes desaparecidos”, por lo que solicitó al alcalde que “considere la posibilidad de la militarización, apoyo militar, trabajo colectivo de colaboración entre la Policía y el Ejército” porque los bogotanos están “sufriendo” por la inseguridad.

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Uscátegui fue enfático en decir que “nosotros seguiremos insistiendo en la militarización de Bogotá hasta que los ciudadanos, hasta que el último bogotano, pueda salir a la calle tranquilo”. (Lea también: Universidad Javeriana se pronuncia tras millonario robo en intalaciones que afectó a varias alumnas)



No obstante, hubo otros concejales que se opusieron a la militarización de Bogotá; entre ellos estaban José Cuesta, Heidy Sánchez, Donka Atanassova, Jesús Araque, Germán García, Cristina Calderón, Ana Teresa Bernal, Jairo Avellaneda, Elkin Huertas, Julián Espinosa, Fernando López, Julián Triana y María Vargas. Esta última cuestionó que se pida esa medida, señalando que “estamos hablando de sacar policías a las calles, pero ni siquiera tenemos resueltas las necesidades básicas de la Policía. (…) ¿Cómo vamos a hablar de militarización cuando ni siquiera estamos garantizando los recursos que requiere la Policía?”.



Donka Atanassova expresó: “No estoy de acuerdo con la militarización. Aquí hay gente a la que le gustan las soluciones milagrosas y cree que con una cosa como esa todo va a cambiar los problemas que tiene Bogotá”.



La respuesta de Galán

“Yo no estoy de acuerdo con que la Fuerza Militar entre a reemplazar a la Policía, no estoy de acuerdo con que las capacidades de la Policía están superadas en Bogotá y se esté generando un riesgo estratégico o grave de orden público. Tenemos un problema de seguridad, sí, pero eso no se resuelve con militares reemplazando a la Policía, se resuelve apoyando a la Policía, ayudándole, acompañándola, liberándola de responsabilidades que le hemos cargado en nuestra sociedad, no solamente en Bogotá”, dijo.

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El alcalde añadió que tiene “una ventaja sobre ustedes (concejales) en algo, y es que yo no estoy en posibilidades de ser candidato a nada el año entrante, a mí no me importan los likes, me importa la realidad. Trabajar para mejorar, pero destacar lo que hace la Policía, porque está discusión de la militarización está poniendo en cierta forma en la Picota a la Policía”.

Galán se reafirmó en que continuarán los operativos conjuntos con el Ejército, pero no solicitará al Gobierno nacional una asistencia militar. Tras 40 minutos de intervención, donde anunció que pidió a la nación más policías e inversiones en tecnología, el alcalde y sus secretarios se retiraron del recinto.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL