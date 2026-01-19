Nuevo aumento del pasaje del transporte en Barranquilla 2026: ¿en cuánto quedaron las tarifas?

Desde este 19 de enero comenzó a regir el incremento en el valor del pasaje del transporte público colectivo en Barranquilla y su área metropolitana, una medida que ya genera reacciones encontradas entre los usuarios, quienes aseguran que el ajuste afecta de manera directa su economía diaria.



De acuerdo con lo informado por las autoridades, el aumento fue de 400 pesos, por lo que la tarifa quedó establecida en 3.700 pesos de lunes a sábado y en 3.800 pesos los domingos y días festivos. El incremento aplica tanto para el transporte público colectivo como para el sistema de transporte masivo Transmetro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades metropolitanas explicaron que la decisión está relacionada con el aumento del salario mínimo y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de otros factores que inciden directamente en la operación del servicio. Según se indicó, la tarifa fue fijada tras la realización de un estudio técnico de la canasta del transporte, que incluye componentes como el incremento del 23 % del salario mínimo, así como los costos de llantas, lubricantes y combustible.

“Con esta decisión se busca garantizar la sostenibilidad del servicio, asegurando la llegada de nuevos vehículos y nuevos buses para el transporte público colectivo”, señalaron las autoridades del área metropolitana de Barranquilla, al justificar el ajuste tarifario.



Durante un recorrido por distintos puntos de la ciudad, varios barranquilleros expresaron a Noticias Caracol, su inconformidad frente al aumento. Una usuaria del transporte público aseguró que el ajuste obliga a hacer recortes en otros gastos. “Sí, se afecta porque toca recortar otros gastos para poder pagar el pasaje. No es mucha la diferencia, pero en el transcurso del mes se hace notar y hace falta lo que uno le pone al pasaje”, afirmó.



Otros ciudadanos señalaron que el incremento resulta especialmente pesado para quienes deben tomar más de un bus al día. “Uno trabaja casi es para los pasajes. A mí me toca pagar dos buses, uno de mi casa a la Circunvalar y de la Circunvalar a mi trabajo. Son casi 13.000 pesos diarios y la verdad es que no es justo”, manifestó otra usuaria.

Publicidad

También hubo opiniones divididas entre quienes consideran que el aumento no es una sorpresa. “Todos los años los pasajes aumentan, entonces no es nada nuevo. No sé por qué la gente se alarma si siempre suben”, comentó una ciudadana consultado.

El impacto del ajuste no solo se siente en Barranquilla, sino también en los municipios del departamento del Atlántico, donde en algunos trayectos el incremento fue considerablemente mayor. Usuarios que se desplazan hacia municipios del sur del departamento indicaron que el pasaje pasó de 12.000 a 16.000 pesos, es decir, un aumento de 4.000 pesos en un solo trayecto.

Publicidad

“Nos vemos bastante perjudicados, pero mientras tanto, ¿cómo se hace? Eso es lo que hay y hay que aceptarlo, tratar de ajustar el bolsillo para poder cumplir”, expresó un usuario que se dirigía hacia un municipio del Atlántico, al referirse a la difícil situación económica que representa el aumento.

Pese a las críticas, las autoridades anunciaron que durante el primer trimestre del año entrarán en operación 100 nuevos buses, y que en las estaciones de Transmetro se adelantarán obras de renovación con el objetivo de mejorar la prestación del servicio y las condiciones para los usuarios.

Mientras tanto, desde este 19 de enero, los barranquilleros deberán asumir el nuevo costo del pasaje para movilizarse en la ciudad y su área metropolitana.

#AEstaHora damos inicio a la operación de este lunes. ✅



🗣Recuerda que por disposición del Área Metropolitana de Barranquilla, a partir de hoy se realiza reajuste en el pasaje del Sistema:



✔️Días hábiles y sábados: $3.700

✔️Domingos y festivos: $3.800 pic.twitter.com/2W87YAHcQN — Transmetrobaq (@transmetrobaq) January 19, 2026

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co